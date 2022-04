Samantha De Grenet, il dramma che l’ha sconvolta | Il calvario anche dopo la guarigione

Samantha De Grenet è fra i personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione italiana più noti ed apprezzati. Ma anche per lei non è sempre andato tutto bene.

Samantha De Grenet è una delle protagoniste assolute degli ultimi anni nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Nata a Roma da una famiglia aristocratica, inizia la sua carriera a soli 14 anni grazie a Riccardo Gay, proprietario della famosa agenzia di modelle.

Vince molto presto il concorso di Fotomodella dell’anno, anche se non gli verrà riconosciuto alcun titolo non essendo nemmeno quindicenne. Da quel momento in poi, comunque, muove i suoi primi passi nel mondo della moda, a partire dal 1987 nel quale partecipa a tutte le edizioni di “Donna sotto le stelle”.

Il vero successo arriva però negli anni 2000. Nel 2004 su Rai due partecipa al reality show La talpa. A partire dal 2005, prende parte a diverse trasmissioni televisive come ospite ed opinionista.

Programmi come Verissimo, Domenica Cinque, Unomattina e molti altri. Nel 2017 partecipa a L’isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Ancora oggi continua a fare televisione, con risultati a dir poco eccellenti.

Anche la sua vita privata, comunque, è stata movimentata. Tra le tante relazioni che ha avuto, è degna di nota quella con l’ingegnere Luca Barbato, dal quale ha avuto un figlio (Brando) e con cui si è sposata nel 2005. I due si sono separati, ma alla fine sono riusciti a riconciliarsi risposandosi nel 2015.

Samantha De Grenet, il racconto drammatico: “Io e il mio tumore”

Samantha De Grenet, una carriera straordinaria la sua, seguita da una vita privata piena di felicità, certamente grazie anche a suo marito ed a suo figlio. Ma, purtroppo, la sua vita è stata caratterizzata pure da un dramma.

La showgirl ha affrontato un periodo davvero buio dovuto ad un tumore al seno. Per fortuna, tutto è passato, anche se gli strascichi – anche solo psicologici – pesano sempre e non poco. Lo ha rivelato nel 2020 al settimanale Gente.

Dopo essere guarita fisicamente, ha avuto un contraccolpo psicologico durissimo. Ha ammesso che vedere il suo corpo pieno di cicatrici l’ha provata molto. Non si riconosceva più allo specchio ed ha così smesso di guardarsi.

Ancora oggi, segue una terapia farmacologica che all’inizio gli procurava calore ed aveva sbalzi d’umore improvvisi. Si vedeva brutta ed impresentabile. Ed inoltre, nonostante suo marito tentasse in tutti i modi di farla sentire a proprio agio, lei pensava che la stesse prendendo in giro.

Voleva pure smettere di lavorare perché temeva che tutti la trovassero irriconoscibile, proprio come lei si percepiva. Per fortuna, comunque, adesso non è più così. Come ha ammesso, ha fatto pace con sé stessa e si è pure “sgonfiata” grazie ai consulti con un endocrinologo, riprendendo ad avere confidenza con la sua immagine di donna.