Alessandro Tersigni, sapete chi è la moglie? E’ bella e famosa quanto lui

Alessandro Tersigni, l’attore può essere fiero della sua carriera all’interno del mondo dello spettacolo e del cinema. Ed anche di quello che ha costruito nella sua vita privata, anche se non tutti ne sono a conoscenza.

Il mondo dello spettacolo e della televisione italiana ha da tantissimi anni molto seguito, e vale lo stesso per i suoi mai banali protagonisti. Protagonisti come Alessandro Tersigni, attore nato a Roma l’11 ottobre 1979.

Lui, come molti altri interpreti di talento, ha dedicato la sua intera carriera a quella che ancora oggi è la sua professione. Anche se non ha mai avuto vita facile. Solo dopo aver lavorato come vigile del fuoco, infatti, nel 2007 ottiene la più che meritata notorietà partecipando alla settima edizione del Grande Fratello, nel quale si classifica secondo.

Successivamente, intraprende la carriera di attore recitando in vari film e soprattutto fiction televisive. Dopo l’esordio con “Scusa ma ti voglio sposare”, prende parte al cast de “I Cesaroni”, “Un medico in famiglia” e molte altre serie tv.

Pure la sua vita privata, spesso, è finita sotto i riflettori. Dal 2007 al 2009 è stato fidanzato con Melina Toniolo. In seguito, conosce la donna con la quale è tuttora legato: Maria Stefania Di Renzo.

Alessandro Tersigni, chi è sua moglie: il loro matrimonio, uno “spettacolo”

Maria Stefania Di Renzo è la moglie dell’attore Alessandro Tersigni. I due si sono sposati nel 2016 ed hanno due figli (Filippo e Zoe). Ma cosa c’è da sapere della donna che ha fatto breccia nel cuore di Tersigni? Innanzitutto, che è nata il 28 febbraio 1980 a Roma.

Ed in secondo luogo – ma non per ordine di importanza – che ha dedicato la sua intera vita alla carriera di ballerina. Ha anche partecipato alla seconda edizione di “Amici di Maria De Filippi”, un talent show che l’ha resa davvero molto famosa.

Anche se la sua passione per la danza ha avuto inizio quando aveva solamente sette anni. Arrivando alla loro vita privata, la coppia è davvero molto riservata. La nota ballerina tiene molto al valore della famiglia, tanto da considerarla il centro della sua vita.

Ed infatti, anche se non in molti lo sanno, è molto legata a sua nonna Maria, tanto da portare sempre con sé una fotografia dalla quale non si separa mai.

Ciò che contribuisce a tenerla tanto lontana dai riflettori, nonostante tutto, è che l’ex concorrente di Amici non ha nemmeno un profilo sui social media. E di certo a lei come a suo marito va bene così. Ciò che conta è la famiglia, anche in un mondo fatto di tecnologia ed app digitali a volontà.