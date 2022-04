Claudio Amendola, conoscete la figlia? Non segue le orme del padre, ha scelto un’altra strada

E’ la figlia avuta dal primo matrimonio. E ha deciso di percorrere la sua strada e non quella da attrice come suo padre

Una famiglia allargata. Ma, non per questo, meno unita. Stiamo parlando della famiglia di Claudio Amendola. Conosciamo bene la moglie, Francesca Neri. Ma sapete che ha una figlia nata dal primo matrimonio? Conosciamola insieme.

Claudio Amendola e Francesca Neri sono una delle coppie più longeve del panorama cinematografico italiano. Sebbene la bella Francesca sia scomparsa dagli schermi ormai da anni per alcuni problemi di salute, i due continuano a essere molto uniti.

Uno degli ultimi film di Francesca Neri (del 2015) è, ironia della sorte, “La nostra quarantena”. Oggi 57enne, ha lavorato molto al cinema. Soprattutto all’estero. In Francia. Ma anche a Hollywood. Tra i titoli più noti, “Capitan America” (1990), “Al lupo al lupo” di Carlo Verdone, ma anche “Carne tremula” di Pedro Almodovar. E, a Hollywood, l’abbiamo vista in “Danni Collaterali”, al fianco di Arnold Schwarzenegger nel seguito de “Il silenzio degli innocenti”, ossia “Hannibal”, con Anthony Hopkins.

Ovviamente, è altrettanto famoso Claudio Amendola. Figlio del doppiatore più famoso e apprezzato della storia del cinema italiano. Quel Ferruccio Amendola che, per anni, ha prestato la voce a fuoriclasse hollywoodiani come Al Pacino, Robert De Niro e Dustin Hoffmann.

Claudio Amendola si è dedicato maggiormente alla recitazione e al cinema. Lo ricordiamo ne “I Cesaroni”, ma anche in film cult come “I Mitici – Colpo gobbo a Milano”, insieme a Ricky Memphis e Monica Bellucci. O “II ritorno der Monnezza”, sequel e rifacimento del classico personaggio interpretato alcuni decenni fa dall’attore cubano Tomas Milian.

La figlia di Claudio Amendola

Claudio Amendola e Francesca Neri sono raro esempio di come possa esistere l’amore anche nel patinato mondo dello spettacolo. Ma sapete che Claudio Amendola era stato già sposato in passato con un’altra donna che ha a che fare con il mondo del cinema?

Lui, infatti, ha altre due figlie avute dalla precedente relazione con Marina Grande. Alessia Amendola, nota doppiatrice, che nel 2010 lo ha reso nonno per la prima volta, e Giulia. Alessia, quindi, ripercorre le orme del nonno Ferruccio Amendola, una delle voci più iconiche del nostro cinema.

Alessia Amendola ha recitato proprio nell’esordio come regista del padre, con il film del 2014, “La mossa del pinguino”. Ma è maggiormente attiva come doppiatrice. Per esempio, presta la voce a una giovanissima Anne Hathaway in Pretty Princess, ma anche Adèle nel pluripremiato La Vita di Adele.

Ma non solo. E’ la voce dell’attrice canadese Ellen Page in Juno, nonché in To Rome With Love e Inception.