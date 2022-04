Cristiano Ronaldo, apre un nuovo albergo in Marocco: prezzi faraonici per una “esperienza esotica”

Cristiano Ronaldo ha aperto un nuovo hotel in Marocco, ampliando così la sua schiera di alberghi di lusso di proprietà.

Cristiano Ronaldo è una stella del mondo del calcio, ma la sua attività non si limita solamente al campo da gioco. Il cinque volte Pallone d’oro, infatti, si concentra molto anche sulla vita imprenditoriale.

Dalla sua personale fragranza ispirata agli aspetti della sua personalità, all’intimo maschile, fino alla Dutton Invest SL per il noleggio del suo jet privato. Queste sono solo alcune delle “imprese” aziendali di Cristiano Ronaldo che negli ultimi anni si è concentrato però moltissimo anche nell’attività alberghiera.

Il fuoriclasse portoghese è entrato in società con la catena di hotel Pestana, costruendone diversi con il suo iconico marchio CR7. Di queste strutture ce ne sono cinque in tutto il mondo, fino a questo momento.

Due in Portogallo, nella sua città natale Madeira e a Lisbona, uno a Madrid e uno a Times Square nel cuore di News York. L’ultimo in ordine cronologico, invece, è stato inaugurato a Marrakech in Marocco. Un Paese molto vicino a Cristiano Ronaldo considerando che, ai tempi in cui giocava nel Real Madrid, ci volava spesso per allenarsi con l’amico pugile Badr Hari.

Cristiano Ronaldo, il nuovo albergo extra lusso apre i battenti in Marocco

Il nuovo Hotel Pestana CR7, quindi, è il quinto della compagnia ed è posizionato sulla M Avenue, ovvero nella zona più cosmopolita della città di Marrakech. La struttura si ispira ai classici riad marocchini, appartamenti ricettivi con spazi ampi e luminosi.

L’albergo si trova anche in una zona perfetta per i turisti. Vicino all’aeroporto, ma anche ai famosi giardini di Menara e al centro cittadino. “I sogni diventano realtà. Abbiamo appena realizzato i tuoi sogni con il nuovo Pestana CR7 Marrakech. Più che un hotel, è un’esperienza immersiva nell’atmosfera esotica di una delle città più iconiche dell’Africa”. Questo l’annuncio della catena al momento della presentazione del nuovo Pestana.

L’hotel dispone di ben 174 camere con dei prezzi a notte accessibili solo a una certa fascia di turisti. La cifra per pernottamento, infatti, va dai 190 ai 447 euro. Inoltre la struttura dispone di cinque sale riunioni, una SPA extra lusso e svariati ristoranti e palestre.

E al momento della presentazione del nuovo Hotel Pestana CR7, Cristiano Ronaldo si è fatto scattare la classica foto nella struttura con i suoi cinque Palloni d’oro conquistati in carriera.