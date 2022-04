Fabrizio Corona, le accuse pesanti sui social | “Ha problemi psichici, si deve curare”

Fabrizio Corona è un personaggio che ha saputo far parlare di sé. Da sempre divide il pubblico. Si è incastrato nella faccenda delle foto dei vip. Ha pagato e sta ancora pagando i suoi eccessi e oggi, ancora una volta, é al centro di una grande polemica.

Ha iniziato la sua carriera come paparazzo dei personaggi famosi, ma ha saputo fare della sua furbizia un successo; almeno per qualche tempo. Ha fondato un’azienda che porta il suo nome, Corona’s e con questa ha provocato movimenti finanziari da milioni di euro.

La sua voglia di ottenere sempre di più lo ha portato a strafare e ben presto è finito su tutte le pagine di cronaca. Alcuni lo considerano un perseguitato della giustizia altri pensano che se le sia cercate tutte.

Il passato da dimenticare

Ancora oggi è invischiato in numerosi processi giudiziari. È stato accusato di riciclaggio, truffa, evasione fiscale, corruzione ed anche diffamazione.

Fabrizio ha passato molti anni in carcere colpevole di truffa ai danni di molti vip nell’intricata faccenda di Vallettopoli. Probabilmente è proprio in quegli anni che conosce la sua fidanzata più famosa, Nina Moric.

La loro storia é stata tanto appassionata quanto turbolenta. Hanno sempre provocato scandali anche quando sono diventati genitori di Carlos Maria, oggi ventenne.

Sia Fabrizio che Nina hanno un passato difficile e pieno di ostacoli. Hanno fatto entrambi i conti con la salute sia fisica sia mentale. Proprio per questo Fabrizio è riuscito più volte ad uscire dal carcere per seguire terapie specifiche per i suoi disturbi.

In questi giorni sta riempendo le pagine dei giornali l’infuocata lite tra i due e a farne le spese é il loro Carlos. Lo “usano” come testimone incolpevole e lo coinvolgono in faccende dalle quali sarebbe meglio rimanesse fuori.

Pochi giorni fa Nina ha pubblicato una serie di storie nelle quali accusava Fabrizio di aver influito più che negativamente sulla salute del figlio. Il ragazzo sarebbe vittima di forti psicosi alle quali si dovrebbe porre rimedio con un trattamento sanitario.

Il Video di risposta

La Moric accusa Corona di essere la causa principale di questo tracollo psicologico del figlio. Ma Fabrizio non attende e dopo poco risponde, sempre via social, agli attacchi diretti. Corona dapprima scrive un lungo messaggio diretto alla sua ex moglie rigirando, con accuse neanche troppo velate, la colpa alla donna.

In un secondo momento compare in un video insieme al ragazzo nel quale danno vita a un botta e risposta dimostrando la completa sanità mentale di Carlos. Gli attacchi, quindi, cambiano destinatario. Adesso sarebbe Nina a doversi far curare a detta di Fabrizio e Carlos!

Ma i commenti degli utenti non sono certo leggeri. È un continuo attacco verso la coppia e anche verso lo stesso Fabrizio. L’opinione pubblica è schierata dalla parte del figlio Carlos che rimane l’unica vittima di questa situazione che ha del paradossale e si ingigantisce ogni giorno di più.