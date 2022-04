WhatsApp, ecco come diventare invisibili! Da oggi sarà possibile leggere i messaggi senza entrare nell’app

Whatsapp è sicuramente la più popolare applicazione di messaggistica istantanea. Gli utenti sono già assicurati da un alto livello di privacy, ma oggi si aggiunge una funzione che renderà l’utilizzo ancora più sicuro. Ecco quale.

Già da qualche tempo Whatsapp sembra essersi concentrato principalmente sull’aumento della privacy dei propri utenti proprio per renderli sicuri durante lo scambio di messaggi. Dopo l’introduzione della crittografia end to end, che mette al sicuro i consumatori da possibili intercettazioni, é stato introdotto anche un metodo che aumenta il livello di protezione.

La privacy nel mondo della messaggistica, un obbiettivo raggiunto

Nell’ultimo periodo avrete notato che i messaggi possono essere inoltrati per un massimo di 5 volte. Si è deciso di scendere da 21 inoltri a 5 per evitare il diffondersi di numerosissime catene che molto spesso contengono virus dannosi per i nostri dispositivi.

Le funzioni di questa App di messaggistica sono quasi infinite. Ormai da tempo si può evitare di rendere pubblico il proprio stato; se si scelgono determinate impostazioni, inoltre, si riesce ad evitare la notifica di lettura e i dati riguardanti l’ultimo nostro accesso.

Ma attenzione, per quanto riguarda i gruppi è bene sottolineare che tutti gli utenti potranno essere a conoscenza di un’eventuale lettura da parte dei componenti della chat. Almeno fino ad oggi! E’ stata introdotta, infatti, una soluzione alternativa che permette di leggere tutti i contenuti senza lasciare traccia.

L’uso di WhatsApp da oggi sarà segreto

Il metodo è semplice e gratuito, ma passa da un’altra applicazione. Sarà necessario scaricare dall’App store Unseen (in italiano “non visto”) che già nel nome racchiude l’idea che avevano i programmatori al momento dell’invenzione.

L’App neo scaricata, collaborando con Whatsapp, permetterà a tutti noi di intercettare i messaggi senza essere registrati nell’ultimo accesso. Unseen sarà una sorta di magazzino nel quale verranno riportati i messaggi e dal quale sarà possibile leggerli senza entrare nella più famosa App di messaggistica.

Ne consegue che, non solo non sarà aggiornato l’ultimo accesso dell’utente, ma anche nel caso di messaggi di chat di gruppo, non saremo più visibili.

Quanti di voi, inoltre, si sono sentiti in imbarazzo sapendo di risultare online nei confronti di un amico o collega intento a scriverci messaggi? Non sempre è possibile rispondere in tempo reale. Con questo trucco rimarremo sempre aggiornati, ma non risulteremo mai scortesi per non aver risposto a stretto giro.

Siamo certi che molti, da oggi, si affretteranno a scaricare questa preziosa App che risolverà un altro problema di privacy che ancora non era stato affrontato.