Altro che disoccupazione, il lavoro c’è ..basta cercarlo nel modo giusto | Ecco la novità

In questi tempi è abbastanza difficile trovare un lavoro adatto a noi. Le aziende stanno attraversando un periodo di crisi e il mondo del lavoro è diventato molto competitivo. C’è un una soluzione, però, che ci permetterà di trovare l’impiego che più ci si addice.

Il tasso di disoccupazione nell’ultimo periodo è aumentato vertiginosamente e preoccupa il numero di persone che sono a casa in cerca di un lavoro che non trova facilmente. La crisi scaturita dalla pandemia ha messo in ginocchio migliaia di aziende che si sono viste costrette a licenziare molti dipendenti.

La ricerca di un impiego, un compito arduo

L’offerta di lavoro è sempre più scarsa e diventa impegnativo trovare qualcosa adatto alla nostra professionalità. Le ditte sono in cerca di personale specializzato con anni di esperienza e richiedono moltissime qualifiche specifiche.

Ottenere l’appuntamento per un colloquio è diventata un’impresa ardua e molta gente passa intere giornate in cerca di un annuncio lavorativo dalle condizioni soddisfacenti. Esistono molti siti che pubblicano quotidianamente molte offerte di lavoro, ma è molto facile perdersi tra le migliaia di annunci.

La soluzione potrebbe arrivare dai nostri smartphone. Esistono infatti delle applicazioni compatibili con il sistema operativo Android e hai iOS che facilitano la ricerca. Il loro utilizzo è davvero intuitivo e ci permetterebbe di monitorare le offerte di lavoro pubblicate, in tempo reale.

Tre applicazioni facilmente reperibili negli App Store, in particolare, sono perfette per chi é in cerca di lavoro. Analizziamole nel dettaglio.

Trovare lavoro è più facile di quanto si pensi

In prima posizione, sicuramente la più popolare, troviamo Linkedin l’applicazione per dispositivi elettronici che nasce come social network. Oggi funziona prettamente con come piattaforma di scambio di informazioni tecniche riguardanti profili professionali. È possibile in pochi passi creare un account personalizzato dove caricare tutte le informazioni lavorative sul nostro conto.

Le aziende che accedono facilmente alla piattaforma hanno possibilità di selezionare il nostro profilo che gli sarà proposto a seguito di indicazioni riguardo la figura ricercata. Ogni profilo si differenzia dall’altro e perciò si rende più facile la scelta della figura professionale ricercata.

C’è poi Infojobs, l’App che nella sua semplicità è sicuramente la migliore soluzione per la ricerca di un impiego. Basterà che l’utente si registri e da quel momento potrà consultare tutte le offerte di lavoro selezionando il target e la zona di interesse. La candidatura richiederà l’invio del curriculum vite che ci permetterà di partecipare alla selezione del personale.

L’app Glassdoor é uno strumento differente dagli altri. È una pagina che ci permette di conoscere informazioni sulle aziende, i colloqui, gli stipendi retribuiti e molti altri dettagli. E’ una condivisione di informazioni ad opera di altri dipendenti delle aziende. L’utilizzo è anonimo e tutti possono lasciare una recensione su ogni tipo di impiego.