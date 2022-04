Claudia Gerini, avete mai visto le figlie? Oltre ad essere bellissime sono il suo più grande orgoglio

I successi professionali non mancano per la brava attrice romana. Ma le vere soddisfazioni arrivano dalla famiglia

Il lavoro va a gonfie vele. Ma niente può rendere più felici della gioia familiare. Della stabilità degli affetti. E, allora, non deve sorprendere che, nonostante una carriera cinematografica importante, il vero orgoglio per Claudia Gerini sia rappresentato dalle sue bellissime figlie.

Recentemente Claudia Gerini ha fatto il suo esordio come regista. Nella splendida cornice del teatro Petruzzelli di Bari, la popolare attrice romana ha presentato il suo primo film, “Tapirulan”, facendo incetta di complimenti. Ma, soprattutto, meritandosi una lunga standing ovation da parte del folto pubblico in platea.

Quindi, la carriera prosegue molto bene, anche con importanti novità. Per lei che ha costruito le proprie fortune al cinema da attrice. E oggi, all’età di 50 anni, può essere senza ombra di dubbio considerata una delle attrici più importanti del panorama italiano.

E’ famosa soprattutto per essere stata la musa di Carlo Verdone, con cui recita nel cult “Viaggi di nozze” (1995) e in “Sono pazzo di Iris Blond” (1996). Il suo esordio, però, risale al lontano 1987 in “roba da ricchi” del 1987, quando ha appena 16 anni.

Ma Claudia Gerini è apprezzata da tanti registi di successo, con cui lavora proficuamente: la vediamo in “Fuochi d’artificio” di Leonardo Pieraccioni (1997), “Lucignolo” di Massimo Ceccherini (1999), “La sconosciuta” di Giuseppe Tornatore (2006), “Ammore e malavita” dei Manetti Bros (2017), “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, “Hammamet” di Gianni Amelio (2020).

Per lei anche alcune produzioni hollywoodiane. E’ infatti nel cast de “La passione di Cristo” di Mel Gibson (2004) e nel 2017 la troviamo anche al fianco di Keanu Reeves nel secondo capitolo della saga di John Wick.

Le figlie, l’orgoglio di Claudia Gerini

Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 ha avuto una relazione con Gianni Boncompagni, di quasi quarant’anni più anziano.

L’attrice è madre di due figlie, Rosa, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, e Linda da Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, a cui è stata legata dal 2005 al 2016. Peraltro, proprio negli anni della relazione con Zampaglione, Claudia Gerini ha recitato anche in due film diretti dal compagno dell’epoca: nel 2007 in “Nero bifamiliare” e nel 2012 in “Tulpa – Perdizioni mortali”.

Ma, nonostante questi enormi successi professionali, per Claudia Gerini la vera felicità arriva proprio dalle due figlie, Rosa e Linda. Sono giovanissime e bellissime. Con loro è in posa in uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram: “Quanto amore. Quanta Gioia quanto orgoglio per le mie due meraviglie…. Sono così grata alla vita” scrive. E non possiamo che essere d’accordo.