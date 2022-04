Dopo il decollo accade l’imprevedibile: passeggero arrestato all’arrivo | La difesa non regge

Una vicenda terribile: è stato un vero volo dell’orrore per i protagonisti coinvolti nell’episodio. Fortunatamente, tutto è finito per il meglio senza conseguenze.

Il caso di cui stiamo per parlarvi si è verificato negli Stati Uniti, a bordo di un volo della Southwest Airlines diretto da Seattle, Washington, a Phoenix, Arizona.

Una passeggera si è ritrovata a vivere una terribile vicenda. Episodi come questo possono costituire dei traumi per le vittime e, purtroppo, sono sempre molto frequenti.

La vicenda

L’episodio è stato riportato dal quotidiano Independent. Il nome del passeggero coinvolto è Antonio Sherrodd McGarity mentre non sappiamo quale sia l’identità della malcapitata seduta vicino a lui.

Ma cosa è successo? Tutto è accaduto durante il volo: un passeggero ha deciso di abbassarsi i pantaloni e cominciare a masturbarsi davanti alla donna che era seduta accanto a lui.

Come se non bastasse, è andato avanti continuando a toccarsi per ben quattro volte. L’uomo si è masturbato poco dopo il decollo, nella prima ora di viaggio. In seguito si è addormentato serenamente, come se niente fosse successo.

La donna è riuscita a fotografare McGarity. Ha poi mostrato gli scatti all’equipaggio dell’aereo, chiedendo di essere spostata in un altro posto. Così è stato fatto.

Una volta atterrati al Phoenix Sky Harbor International Airport, ha denunciato l’accaduto all’FBI, spiegando che l’uomo si era masturbato per quattro volte davanti a lei all’inizio del volo.

L’arresto del passeggero

Lo stesso McGarity ha confermato le accuse ed ha avuto la faccia tosta di giustificarsi dicendo di aver chiesto il permesso per toccarsi alla donna.

In realtà, quando lui le ha chiesto se poteva masturbarsi, la passeggera (probabilmente sconvolta dalla domanda totalmente inopportuna) si è limitata ad alzare le mani. McGarity ha poi interpretato il gesto della malcapitata a modo suo.

Infine l’uomo è stato arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. In base alle fonti, passerà almeno 90 giorni in carcere. Inoltre, ha ricevuto una multa di 500$.

La compagnia aerea Southwestern Airlines ha bandito McGarity a vita, inserendolo nella “no-fly list” e dichiarando di aver segnalato l’uomo ai membri dell’equipaggio durante il volo. Il comandante ha anche contattato le forze dell’ordine.

Purtroppo casi come questo non sono isolati e si verificano con frequenza anche in Italia. La donna coinvolta in questa vicenda è riuscita a denunciare l’accaduto ma non sempre accade e diventa sempre più necessario trovare delle modalità efficaci per sensibilizzare gli individui e punire tali atti.