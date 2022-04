Ernst Knam, la sua versione è imbattibile | Niente è come sembra – VIDEO

Ernst Knam, uno dei pasticceri più famosi e originali del mondo, oggi ha stupito veramente tutti! Siamo ormai abituati ai suoi colpi di testa, alle sue stravaganze, ma questa volta si è davvero superato. Ci ha spiazzato ancora con un suo colpo di genio.

Ernst è ormai naturalizzato italiano, anche se il suo caratteristico accento non può nascondere le origini tedesche (é nato a Tettnag). E’ in Italia da trent’anni quando nel 1992 ha aperto il primo laboratorio a Milano.

Ernst Knam, Maestro di dolci e cioccolato

L’arte della pasticceria non ha segreti per lui, anche se la sua passione più grande è da sempre il cioccolato. Il quasi sessantenne Knam è stato, infatti, campione italiano di cioccolateria e persino Chef Ambassador per Expo 2015 al fianco di altri nomi altisonanti quali Carlo Cracco e Pietro Leemann.

Knam ha portato anche nelle case degli italiani la sua passione per i dolci e, con la sua irresistibile simpatia lo abbiamo visto in numerosissimi programmi televisivi su Real Time. Dal 2013 fa parte del cast di Bake off presenziando nelle edizioni di Bake Off Italia – dolci in forno, Bake Off Italia – All Stars Battle e Junior Bake Off Italia.

Si mostra un giudice molto rigoroso anche se dai suoi occhi e dal suo sorriso trapela una infinita dolcezza e un’empatia eccezionale. Si commuove davanti alle storie dei concorrenti e spesso si appassiona al loro passato. Rimane comunque un maestro eccezionale e non si tira mai indietro quando dispensa preziosi consigli culinari.

Ultimamente ha scoperto anche il mondo dei social e il suo profilo Instagram continua a crescere vertiginosamente. Si avvicina a grandi passi al milione di followers e utilizza le sue pagine per condividere momenti della sua vita quotidiana, ma soprattutto per presentare al pubblico le sue innumerevoli invenzioni.

Con l’ultimo VIDEO ha lasciato tutti senza parole

L’ultimo video è, però, davvero straordinario. Ha sorpreso tutti con effetti speciali e ha cercato di confondere le idee mostrando un’altra delle sue prelibatezze. Nelle immagini il pasticcere sembra aver cambiato rotta ed essersi dedicato più al mondo del salato. E’ intento a preparare un appetitoso piatto di rigatoni alla carbonara fumanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ernst Knam (@ernstknam)

Ma non è tutto come sembra, infatti, il talentuoso pasticcere ha voluto celebrare il carbonara’s day con un piatto veramente alternativo. I suoi rigatoni sono di cioccolato bianco e il condimento “zabaione al rum speziato, pepe nero di Sarawak, guanciale essiccato al cioccolato fondente e una grattugiata di pecorino in veste di cioccolato bianco bio.”

Che dire, ancora una volta Ernst Knam ha lasciato tutti senza parole. Il piatto che presenta è un piacere per la vista, ma sicuramente lo sarà ancor più per il palato.