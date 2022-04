Maradona, si torna a parlare della “Mano de Dios” | In ballo ci sono più di 5 milioni di euro

Diego Armando Maradona è scomparso da oltre un anno, ma l’eco delle sue gesta risuona ancora nella mente e nel cuore di chi ne ha ammirato le giocate o di che ne ha solo sentito parlare. In questi giorni si è tornato a parlare del suo passato.

La leggenda del calcio mondiale viene ricordato con grandissimo affetto, in particolar modo a Napoli dove gli è stato intitolato anche lo stadio della squadra azzurra.

Tra le partite storiche dell’ex Pibe de Oro va sicuramente ricordata quella data 22 giugno 1986. Allo stadio Azteca si giocava Argentina-Inghilterra, match del Mondiale messicano entrata di diritto negli almanacchi del calcio per quanto avvenuto in campo.

Una sfida dall’importanza calcistica, ma anche politica che rimandava a quattro anni prima quando i sudamericani e i britannici si diedero battaglia nelle Isole Falkland che segnò la morte di tantissimi argentini.

Quell’Argentina-Inghilterra acquisiva valore per un intero popolo, quindi, che si impersonò in Diego Armando Maradona. Una partita che terminò 2-1 per l’Albiceleste, con il Diez che decise l’incontro con una doppietta leggendaria.

Il mancino sudamericano prima batté il portiere Shilton con segnando con la mano, la storica Mano de Dios, poi segnò quello che tutt’oggi è considerato il “Gol del Secolo” partendo palla al piede da centrocampo e saltando mezza Inghilterra estremo difensore compreso.

E adesso, un cimelio di quella sfida indossato proprio a Diego Armando Maradona è pronto per finire all’asta.

La società Sotheby’s ha annunciato la messa all’asta di una maglia di Diego Armando Maradona: si tratta proprio dell’indumento indossato in quella partita.

Maradona, all’asta la maglia della Mano de Dios

La maglia Celeste che Maradona indossò in quella partita, infatti, sarà messa all’asta. Ad annunciarlo la società Sotheby’s che la esporrà nella propria sede di Londra durante la vendita online che sarà aperta il 20 aprile e chiusa il prossimo 4 maggio.

Per più di 35 anni, quella divisa con il 10 sulle spalle è appartenuta all’ex centrocampista inglese Steve Hodge che al termine di quello storico Argentina-Inghilterra scambiò la maglia col Pibe de Oro.

Successivamente, poi, la maglia fu donata al National Football Museum di Manchester che l’ha tenuta in esposizione negli ultimi anni.

La società d’aste ha fissato il prezzo di partenza per il cimelio indossato da Maradona a 4 milioni di sterline, oltre i 5 milioni di euro. Il record di vendita è stato fissato nel 2019 quando la maglia di Babe Ruth, leggenda del baseball degli anni Venti, fu battuta per 5,6 milioni di dollari.

“Potrebbe esserci molta richiesta sul mercato per questo oggetto. Può andare a un museo, a un club, a collezionista o, forse, a qualcuno che vuole il meglio del meglio” ha dichiarato Brahm Wachter, responsabile di Sotheby’s, sulla divisa di Maradona.