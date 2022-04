Melissa Satta, con il mini bikini bianco è boom di like | Il post che infiamma il web

La vediamo con un bikini bianco, che ne esalta le forme e la già invidiabile abbronzatura. Non vediamo l’ora che arrivi l’estate…

Da calendario, siamo in primavera. Ma di certo, soprattutto in certe zone d’Italia, il bel tempo fatica ad arrivare. Ma se Melissa Satta pubblica queste foto oggi, ancora con il tempo incerto, non osiamo immaginare cosa possa fare nel pieno della stagione estiva… Quel che è certo è che i suoi tantissimi followers apprezzano già oggi. E sicuramente impazziranno in estate!

Da qualche mese ha 36 anni. Ma, tenendosi in forma, Melissa Satta sfoggia ancora un fisico da far impallidire modelle più giovani di lei di almeno un decennio. E con uno degli ultimi scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram, impallidiscono anche le sue migliaia di followers e fan.

Melissa è una delle showgirl più note della televisione italiana. Attualmente la vediamo in scena nel “Club” condotto da Fabio Caressa su Sky la domenica sera, dopo la fine del posticipo della serie A. Ma ovviamente la carriera di Melissa Satta è molto più lunga. E si lega inevitabilmente alla sua esperienza come velina nel popolare programma “Striscia la notizia” di Antonio Ricci.

Diverse le relazioni famose. La prima con il tronista Daniele Interrante tra il 2003 e il 2006. Tra il 2006 e il 2011 ha avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Ed è poi rimasta nel mondo del calcio, dato che nel novembre 2011 ha allacciato una relazione con Kevin-Prince Boateng. Talento (mai totalmente espresso), che ha girato diverse squadre e che in Italia ha fatto le cose migliori con la maglia del Milan

Il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, è nato il loro primo figlio Maddox Prince Boateng. Si sono sposati il 25 giugno 2016 a Porto Cervo e separati nel gennaio 2019, per poi tornare insieme nel luglio 2019. Dopo un periodo di separazione, la coppia ha interrotto definitivamente la relazione nel dicembre 2020. Per anni i due hanno formato una delle coppie più fashion del panorama. Ma la loro relazione è ormai alle spalle.

Nonostante l’amore per il piccolo Maddox, sembra che i rapporti tra Melissa e Kevin Prince non siano idilliaci. Ma la showgirl non ha mai nascosto la sua voglia di rifarsi una famiglia, non lasciando Maddox figlio unico.

Lo scatto in costume

Melissa Satta, quindi, ha superato momenti anche non semplicissimi. Ma adesso è legata a Mattia Rivetti, con cui è felice. Mattia non ha nulla a che vedere con il passato e con il mondo dello spettacolo. Rivetti, infatti, è un giovane imprenditore. È il nipote del fondatore della Sportswear Company, che include il marchio Stone Island.

Questa serenità d’animo, evidentemente, si rispecchia sul lavoro. E, infatti in uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram (per pubblicizzare un noto brand), la nostra Melissa è più bella che mai.

La vediamo con un bikini bianco, che ne esalta le forme e la già invidiabile abbronzatura. E poi, una camicia a fantasia su base grigia, che all’occorrenza può trasformarsi anche in una bandana.

Per lei è praticamente già estate. E anche i bollori dei followers toccano temperature altissime: ad oggi questa foto ha quasi 90mila tra like e interazioni!