Flavia Vento, frasi choc contro il famosissimo conduttore: “Mi ha rovinata”

La bionda showgirl ha rotto il silenzio sul rapporto avuto con il popolare showman. E le sue parole fanno molto rumore

Per diverso tempo è stata “sospettata” di aver avuto un flirt importante con uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi. Parliamo di Flavia Vento. Ma oggi la bionda showgirl ha voluto parlare di un altro uomo famoso. E le sue frasi sono pesantissime.

Aria un po’ svampita. Molto attiva sui social, non solo (come tutti i VIP) con fotografie. Ma anche, talvolta, con esternazioni che l’hanno portata al centro di alcune polemiche per le sue posizioni politiche. Flavia Vento è stata in passato accostata a un campione del calcio italiano come Francesco Totti.

Ebbene sì, Totti è stato “sospettato” di aver tradito Ilary pochi mesi prima del matrimonio, celebrato nel giugno del 2005. La donna con cui il capitano della Roma avrebbe avuto un flirt sarebbe stata Flavia Vento. Altra showgirl romana. Lanciata dalla trasmissione “Il Lotto alle otto”, ha poi condotto programmi come “Libero” e “Stracult” e partecipato a svariati reality.

Un flirt assolutamente smentito da tutte le parti. Flavia Vento non ha portato rancore nei confronti di chi ha messo in giro quella notizia destituita di ogni fondamento. Sembra, invece, molto adirata con un altro uomo molto famoso: Teo Mammucari.

Oggi 57enne, è con “Libero” che raggiunge la grande notorietà. Siamo nel 2000. Ma prima e dopo diversi programmi di grande successo: da “Le Iene” a “Scherzi a parte”, passando per “Veline” e “Velone”. Per lui anche un film da protagonista, “Streghe verso nord”, di Giovanni Veronesi.

Teo è stato per ben quattro edizioni consecutive giurato di “Tú sí que vales”. Lì Teo Mammucari dimostra non solo la sua simpatia, ma anche la capacità di scoprire talenti.

“Mi ha rovinata”

I due hanno collaborato nel celebre programma “Libero”, dove Teo Mammucari divertiva con alcuni scherzi telefonici molto esilaranti. In quella trasmissione di grande successo, Flavia Vento era la “valletta sotto il tavolo”: in pratica, per quasi tutto il programma, rimaneva chiusa dentro una gabbia trasparente sotto al tavolino dove Teo Mammucari, il conduttore, appoggia i telefoni che servono per gli scherzi telefonici.

Usciva da quella teca solo per raccontare freddure o cantare in modo stonato. Performance che suscitò grandi polemiche in quanto, secondo molti, era l’ennesimo esempio di ragazza priva di particolari doti artistiche e dal limitato bagaglio culturale, divenuta famosa solo per la sua avvenenza fisica.

E oggi, a distanza di anni, anche Flavia Vento si scaglia contro quel concetto di “donna in vetrina”. E le sue parole su Mammucari non sono di certo colme di miele: “Mi ha rovinato professionalmente, forse era meglio non lavorare con Teo Mammuccari e continuare a fare l’attrice”, ha detto Flavia Vento. “Mi ha fatto passare come lo stereotipo della donna stupida”. Ma inutile piangere sul latte versato…