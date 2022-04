Mago Forest, la rivelazione che ha lasciato tutti senza parole | Parla dei suoi problemi con la giustizia

Mago Forest è uno dei comici più conosciuti nel Paese ed ha sorpreso i fan con una dichiarazione inaspettata: ha infatti rivelato di essere finito in carcere. Scopriamo per quale motivo.

Conosciuto come Mago Forest o Mr. Forest, Michele Foresta è nato a Nicosia, in Sicilia. Dopo il diploma si è trasferito a Milano, dove ha cominciato a dedicarsi alla sua passione per la recitazione.

Ha frequentato la rinomata scuola di teatro Quelli di Grock, per poi essere ingaggiato dalla compagnia On the Road. Così ha iniziato ad esibirsi nei locali di cabaret a Milano, Londra e Parigi. Ed è stato proprio in quel periodo che ha ideato il personaggio che lo ha reso celebre.

Gli esordi ed il successo

Il suo debutto in televisione risale al 1988, anno in cui ha partecipato al programma Indietro tutta!, dopo essere stato notato dal cantautore, attore, conduttore e regista Renzo Arbore.

In seguito è arrivato il sodalizio artistico con il comico Nino Frassica. Insieme hanno presentato diverse trasmissioni, tra cui Grazie Mille e I cervelloni. Inoltre hanno scritto il libro Come diventare maghi in 15 minuti, che ha contribuito a portare Mr. Forest alla notorietà.

Ciò che più ha influito maggiormente sulla sua carriera è stata la partecipazione prima al Seven Show e successivamente a Zelig, insieme alle diverse collaborazioni con la Gialappa’s band.

Dall’inizio del Duemila fino al 2009, infatti, Mago Forest ha condotto Mai dire Maik, Mai dire Grande Fratello, Mai dire domenica e tanti altri programmi del trio comico.

Dal 2019 Mago Forest è ospite fisso del varietà Che tempo che fa insieme a Fabio Fazio. Lo scorso anno è tornato sul palco di Zelig mentre quest’anno ha partecipato alla seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori.

La rivelazione sul carcere

Prima di diventare uno dei comici più noti al pubblico, Forest ha vissuto un’esperienza a dir poco particolare. Come rivelato da lui stesso, da ragazzo è finito in carcere.

Ma per quale motivo? Lo showman ha precisato di essere stato in prigione diversi anni fa: all’epoca stava prestando servizio militare.

“Stavo facendo il militare e fui assegnato alla casa di reclusione di San Vittore. È lì che ho iniziato a provare i miei primi numeri” ha raccontato, aggiungendo che riuscire a far ridere le persone che si trovavano in carcere era più difficile rispetto ad oggi a Che tempo che fa.

È stata quindi un’esperienza molto significativa, che lo ha aiutato a capire quale strada prendere.

Nonostante la rigida disciplina militare, insieme ai suoi commilitoni riusciva a “stemperare la tensione” grazie alle sue battute.

In conclusione, Mr. Forest ha affermato: “È stato così che dopo il periodo di leva ho tentato la carriera nel mondo dello spettacolo“.