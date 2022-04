Will Smith e Jada Pinkett non sono gli unici famosi in famiglia | C’è qualcuno che sta per batterli

Due attori di grande livello. Ma in quanto a popolarità stanno per essere scalzati da due parenti molti famosi…

Recentemente ha fatto il giro del mondo il suo schiaffo a Chris Rock, nel corso dell’ultima cerimonia di consegna dei Premi Oscar. Parliamo ovviamente di Will Smith, intervenuto per difendere la moglie Jada Pinkett Smith. Entrambi attori molto famosi. Ma lo sapete che non sono gli unici in casa?

Per qualcuno ha fatto bene. Ha difeso la propria donna da una battuta stupida sull’alopecia, causata dalle cure oncologiche che Jada Pinkett sta affrontando. Per altri, il suo schiaffo a Chris Rock ha manifestato tutto il machismo di cui è intrisa la cultura americana. E, quindi, anche quella di Will Smith. Saremmo curiosi di sapere cosa ne pensate.

Oggi 53enne, Will Smith vanta una lunga carriera, iniziata con la celebre sit-com “Willy, il principe di Bel Air”, ma continuata con cult di fantascienza come la saga di “Men in black” o “Independence day”. Ma anche “Io sono leggenda”. Nel suo curriculum anche polizieschi scanzonati come “Bad Boys”. Ma Will Smith è riuscito a distinguersi anche come attore più prettamente drammatico, in pellicole come “Alì”, dove interpreta il grande pugile Kassius Clay. Oppure “La ricerca della felicità” e “Sette anime”, queste ultime due dirette da Gabriele Muccino.

Anche Jada Pinkett, 50enne, è un’attrice molto apprezzata. La sua svolta è avvenuta al fianco di Eddie Murphy in “Il professore matto” (1996), e da allora ha recitato in più di 20 film, tra cui “Set It Off” (1996), “Scream 2” (1997), Ali (2001), “The Matrix Reloaded” (2003), “The Matrix Revolutions” (2003), “Collateral” (2004), “Madagascar” (2005-2012), “Bad Moms” (2016) e “Girls Trip” (2017).

Insomma, due attori di grande livello. Ma lo sapete che non sono gli unici in casa? C’è un’altra persona che fa loro concorrenza tra le mura domestiche…

I figli di Will Smith e Jada Pinkett

Parliamo della figlia Willow Smith. Neanche 22ene, ma già con una carriera piuttosto importante. Non solo ne cinema, come detto. Ma anche nella musica.

È la figlia di Will Smith e Jada Pinkett Smith e la sorella minore di Jaden Smith. Anche il figlio della coppia, Jaden, è un artista. Avendo una carriera molto avviata sia come attore, ma, soprattutto come rapper. Peraltro ha recitato insieme al padre proprio ne “La ricerca della felicità”.

Insomma, la famiglia Smith è molto prolifica sotto il profilo cinematografico. Willow Smith ha debuttato come attrice nel 2007 nel film “Io sono leggenda” accanto al padre e in seguito è apparsa in “Kit Kittredge”: “An American Girl” al fianco di Abigail Breslin. Ha ricevuto uno Young Artist Award per la sua performance.

Il nome Willow le è stato dato dal padre in omaggio all’omonimo personaggio del telefilm “Buffy l’ammazzavampiri”. La sua carriera sembra maggiormente incentrata sulla musica. Ma con gli Smith non c’è mai da avere certezze…