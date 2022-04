Andrea Roncato, ve lo ricordate il suo inseparabile socio Gigi? Inaspettatamente rispuntano insieme

Per anni hanno formato un duo davvero esilarante. Li ricordiamo ne “I pompieri” e ne “L’allenatore nel pallone”

Componevano un esilarante duo che, tra gli anni ’80 e ’90, ci ha fatto sbellicare dalle risate. Stiamo parlando di Andrea Roncato e di Gigi Sammarchi. Non potete non ricordarli. Ma se di Andrea Roncato abbiamo qualche notizia in più, Gigi Sammarchi è scomparso un po’ dai radar.

Andrea Roncato è celebre e simpatico comico e attore negli anni ’80 e ’90. Per anni unito in una intensa storia d’amore con Stefania Orlando, apprezzata conduttrice televisiva. Oggi 54enne, riscuote successo alla Rai conducendo numerosi programmi, fra cui I fatti vostri, Il lotto alle otto e Unomattina in famiglia. Negli ultimi anni, tuttavia, si è specializzata nel mondo delle televendite.

Con quello sguardo sornione e quell’accento bolognese, Andrea Roncato ha recitato in numerose commedie italiane degli anni ’80. Lo ricordiamo per esempio, nella saga de “I Pompieri”. Sempre nei panni di un guascone, perennemente allupato e spesso tombeur de femme. Le sue interpretazioni più iconiche sono probabilmente quelle ne “L’allenatore nel pallone”, con Gigi Sammarchi, con cui ha formato per anni un duo di successo. Ma, soprattutto, la breve, ma intensa, parte di Loris Batacchi, in uno dei tanti capitoli di “Fantozzi”.

Che fine ha fatto Gigi?

Insomma, per anni hanno formato un duo davvero esilarante, “Gigi e Andrea”. Che è entrato, peraltro, nel cast di diverse commedie molto in voga in quel periodo. Oggi sono entrambi scomparsi dai radar.

Di Andrea Roncato si è continuato a parlare, anche per via della fine della sua relazione con Stefania Orlando. Una fine burrascosa, con accuse reciproche di mancanze e infedeltà.

Più schivo rispetto ad Andrea, Gigi Sammarchi, che, infatti, non è più presente in televisione come un tempo. Ma oggi è riapparso, così, dal nulla, quando meno ce l’aspettavamo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA RONCATO (@andrearoncato)

E lo ha fatto proprio grazie all’amico di sempre, Andrea Roncato. E’ Roncato, infatti, a pubblicare un breve video tramite il proprio profilo Instagram: “Nord sud ovest est…@maxpezzali feat. Gigi e Andrea😎. Che ne dite?…” scrive a commento del video.

Una breve clip in cui Roncato intona (ma mica tanto!) un piccolo stralcio di “Nord Sud Ovest Est” degli 883, proprio insieme al grande Max Pezzali, che l’ha composta. E, alla fine, ecco spuntare il nostro Gigi Sammarchi, non più con i ricciolini di un tempo.

Anche se i baffi sono quelli di sempre. Ed è davvero una gioia (ri)vedere insieme una coppia che ci ha fatto divertire moltissimo negli anni.