Ezio Greggio, avete mai visto la compagna? La vuole sempre al suo fianco.. comprensibile il perché

Bellissima, lei ha circa 40 anni meno di lui. I due si sono conosciuti nel 2018 e da quel momento non si sono più lasciati

“E’ lui o non è lui?”. Certo che è lui! Ezio Greggio. Ha bisogno di poche presentazioni. Chi, invece, oggi vi vogliamo presentare è la sua bellissima fidanzata. L’avete mai vista? Veramente una bomba, molto più giovane di lui.

Appena 68enne, il nome di Ezio Greggio è legato indissolubilmente a “Striscia la notizia”. Ha condotto fin dalla prima edizione il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci, di cui è il volto più rappresentativo insieme ad Enzo Iacchetti.

Risiede nel principato di Monaco, dove organizza il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. È fondatore e animatore di un’associazione impegnata in favore dei neonati prematuri, l’«Associazione Ezio Greggio», attiva dal 1995 nell’assistenza pediatrica.

Per lui una carriera che va ben oltre la conduzione di “Striscia la notizia”. Per lui, infatti, anche diverse apparizioni in commedie italiane assai esilaranti. Qualche titolo: “Occhio alla perestrojka”, regia di Castellano e Pipolo (1990), “Infelici e contenti”, regia di Neri Parenti (1992), “Selvaggi”, regia di Carlo Vanzina (1995), “Dracula morto e contento”, regia di Mel Brooks (1995) e, recentemente, “Lockdown all’italiana”, regia di Enrico Vanzina (2020).

Per lui anche esperienze registiche, con la più iconica rappresentata dall’esordio del 1994, “Il silenzio dei prosciutti”.

La bellissima fidanzata

Nonostante l’età che avanza, Ezio Greggio continua a essere un bellissimo uomo. Con quell’aria da viveur, che ha interpretato anche in alcune pellicole. Non deve sorprendere, quindi, che sia legato a una donna molto più giovane di lui. Bellissima, peraltro.

Lei si chiama Romina Pierdomenico e ha appena 29 anni, essendo nata nel 1993. Quando, cioè, “Striscia la notizia” era già in onda da diversi anni. Lei è presente anche in una delle ultime trasmissioni condotte da Ezio Greggio, oltre “Striscia la notizia”.

Nell’estate del 2019, su Canale 5 ogni Venerdì in prima serata, conduce una nuova edizione de La sai l’ultima? a 11 dall’ultima edizione trasmessa. In questo programma è affiancato da Maurizio Battista, Biagio Izzo, Gianluca Fubelli, Nino Formicola e, appunto, dalla sua compagna Romina Pierdomenico.

Davvero bellissima. Mora, carnagione ambrata e un fisico statuario che solo una donna di quell’età può avere. E, infatti, è arrivata addirittura seconda a Miss Italia nel 2012 (ed è stata anche Miss Abruzzo).

I due si sono conosciuti nel 2018 e da quel momento non si sono più lasciati. Non c’è che dire, il miglior regalo di compleanno per Ezio Greggio è quello di averla al suo fianco.