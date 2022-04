Marco Mengoni: “Le mie insicurezze mi hanno devastato..” | Il dramma del cantante

Oggi è uno dei cantanti italiani più noti a livello nazionale e internazionale. Prima del successo, però, ha dovuto affrontare dei momenti molto difficili.

Dal suo debutto in televisione nel talent show X Factor, Marco Mengoni ha fatto molta strada diventando uno dei cantanti italiani più conosciuti nel Paese e all’estero e ottenendo diversi riconoscimenti.

È stato il primo cantante italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards prima nel 2010 e successivamente nel 2015. Ma questo non è il suo unico primato, infatti è stato anche il primo artista del Paese ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013.

Come se non bastasse, è stato il primo artista italiano ad arrivare a raggiungere la finale per il premio Worldwide Act agli MTV Europe Music Awards 2013. L’anno successivo è stato nominato Miglior cantante italiano ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

Da X Factor a Sanremo

La passione per la musica lo ha sempre accompagnato, portandolo ad iscriversi ad una scuola di canto all’età di 14 anni. Ha poi iniziato ad esibirsi nei pianobar e nei locali insieme ad un quintetto, spinto dalla sua insegnante.

Dopo due anni ha deciso di dedicarsi alla sua carriera da solista e per tre anni si è esibito in diversi club accompagnato da un gruppo di musicisti. Si è poi trasferito a Roma, dove ha frequentato l’Università di Lingue ed ha iniziato a lavorare in alcuni studi di registrazione. In seguito è partito alla volta di Milano.

La sua carriera ha avuto una svolta nel 2009, anno in cui ha partecipato ad X Factor, nella categoria 16/24 anni capitanata da Morgan.

Mengoni ha vinto il talent, raggiungendo la notorietà e aggiudicandosi un contratto con la casa discografica Sony Music. Inoltre si è guadagnato l’opportunità di esibirsi al Festival di Sanremo 2010 nella sezione Artisti.

A Sanremo ha cantato Credimi ancora, classificandosi al terzo posto e affermandosi nel panorama musicale. Un altro successo pubblicato in quel periodo è In un giorno qualunque, che ha conquistato le classifiche e le radio italiane.

Nel 2013 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo. In questa occasione, si è esibito con i singoli Bellissimo e L’essenziale e con quest’ultimo si è aggiudicato la vittoria e l’occasione di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Il dramma del passato

La sua voce delicata ed il suo timbro soul, con influenze pop rock, hanno fatto sognare milioni di fan. Ma in pochi sono a conoscenza delle sofferenze affrontate dal cantante.

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, Marco ha rivelato: “Sono arrivato a pesare 105kg, forse mangiavo per combattere l’insicurezza“. Col passare degli anni, però, ha perso quasi 40kg arrivando a pesare 62kg.

Il tutto è avvenuto “quasi naturalmente, forse per un cambiamento ormonale” come affermato dall’artista che prima di perdere peso ha dovuto lottare contro le sue insicurezze.

Oggi la situazione si è stabilizzata. Nell’intervista, infatti, Mengoni ha spiegato di pesare 83kg ora. Inoltre, vista la sua ipocondria, tende sempre a sottoporti ad analisi e controlli, facendo lo stesso con i membri della sua famiglia.