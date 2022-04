MasterChef, che fine fanno i concorrenti dopo la fine del programma? Il retroscena inaspettato

Vi è un retroscena dopo la fine del programma che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare. Vediamo di cosa si tratta.

In molti si chiedono cosa succede ai concorrenti una volta che il sipario di MasterChef si chiude e noi cerchiamo di svelarlo. Infatti, il retroscena inaspettato deriva dalle attività che i suddetti migliori vanno ad effettuare nel prosieguo della loro carriera. Infatti, a tutti restano in mente le scene finali delle ultime puntate, senza accorgersi che dopo vi è qualcosa di più importante: la vita reale da affrontare.

La versione italiana di questo talent show è ripresa dall’originale britannica. Per la prima volta è stata trasmessa su Cielo, nel 2011, per poi passare anche su Sky Uno, l’anno seguente. Non vi sono conduttori a farla da padrone in questo conteso ma, in Italia, vi è la voce narrante di Simone D’Andrea, accompagnata dai commenti di Luisa Ziliotto, Stefania Nali e Ilaria Egitto, che si sono susseguite nelle edizioni.

Attualmente, i giudici sono Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Quest’ultimo si è susseguito a Carlo Cracco, nell’ottava edizione, mentre nella precedente vi era Antonia Klugmann. Joe Bastianich ha lasciato all’ultima, facendo ristringere a tre il numero delle persone giudicanti.

Il retroscena sui concorrenti che in pochi sanno

Ad avvicendarsi durante i diversi anni sono stati tantissimi uomini e donne, esperti o presunti del mondo culinario. Le loro sfide si sono sempre basate su vari tipi di preparazione di pietanze, giudicate poi dai veri esperti del settore: gli chef stellati. Un andirivieni di concorrenti senza fine, per arrivare ai vincitori del programma. Ma che fine hanno fatto questi personaggi? Cerchiamo di capirlo prendendo caso per caso.