Tik Tok, con 22 miliardi di visualizzazioni sapete chi è la regina in assoluto? Non lo immaginereste mai

Fa invidia a chiunque con tutte quelle visualizzazioni. E’ una vera e proprio regina. Chissà se qualcuno ci aveva mai pensato

Non è certamente azzardato definire la cucina italiana la migliore al mondo. Molti dei prodotti che sono presenti abitualmente sulle nostre tavole hanno una qualità che all’estero spesso si sognano ed è per questo che in molti scelgono di trascorrere un periodo di vacanza proprio nel nostro Paese.

Alcuni alimenti che noi mangiamo con cadenza quasi quotidiana vengono certamente serviti anche nei nostri confini, ma pensare che siano uguali è certamente utopostico.

Ed è proprio su questo concetto che si basa un programma che sta avendo grande successo da noi, “Little Big Italy”, condotto dallo chef Francesco Panella, che ad ogni puntata visita una città diversa insieme ad alcuni italiani che si sono trasferiti lì alla ricerca del miglior ristorante del luogo. Ma spesso l’aspetto di quei piatti finisce per essere tutt’altro che invitante.

Alla ricerca del cibo su Internet: ecco qual è il più popolare

Google è ormai diventato uno strumento indispensabile nella nostra quotidianità quando si devono cercare informazioni su un determinato argomento. E la cucina non può certamente fare eccezione.

Qui, infatti, è possibile ritrovare anche le recensioni di altri utenti che possono rivelarsi davvero utili. Attraverso queste informazioni si possono capire quali siano i ristoranti in cui hanno mangiato meglio e quali quelli da evitare.

Internet può però essere anche una fonte importante quando ci si deve mettere ai fornelli e capire meglio come preparare un piatto. La vita frenetica che molti di noi conducono ha cambiato però anche molte abitudini alimentari e spinto in tanti anche a sperimentare cibi che sono tipici di altre culture.

Se dovessimo comunque prendere in considerazione la classifica in merito ai cibi più popolari sul web non ci sono grandi sorprese. In vetta, infatti, troviamo il prodotto italiano per eccellenza, che tutti ci invidiano: la pizza. Si tratta infatti della più fotografata e condivisa sui social. Sono addirittura più di 22 miliardi le visualizzazioni su TikTok, e 59,1 milioni di hashtag su Instagram.

Al secondo posto in questa particolare graduatoria emersa da una ricerca di Lenstore che ha analizzato i 100 cibi più cliccati su TikTok, Instagram e Google troviamo invece il gelato. Anche questo dato non è poi così sorprendente, visto che si tratta di qualcosa che si può mangiare tutto l’anno e senza particolari vincoli di orario.

Anzi, spesso un cono può essere anche il sostituto ideale del pranzo per i nutrienti che contiene. In questo caso, invece, sono 43,9 milioni gli hashtag su Instagram, oltre a 28 miliardi di visualizzazioni su TikTok.

A chiudere il podio, invece, è un alimento che è ormai diventato sempre più diffuso anche in Italia, scelto spesso quando si vuole passare una serata romantica o in compagnia di amici: il sushi. In questo caso si contano 7,5 miliardi di visualizzazioni su TikTok e 32,1 milioni di hashtag su Instagram.