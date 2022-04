Wanda Nara, questa volta si accorge da sola di aver esagerato | Si vedono tutti i capezzoli

E, questa volta, è troppo anche per lei: “Mucho” dice ridacchiando nel video che vi proponiamo. Mucho gusto, sì

Questa volta sembrava più coperta del solito. Ma, leggete questo articolo fino alla fine e guardate fino all’ultimo il video che vi proponiamo… e avrete una bellissima sorpresa… La protagonista è una delle nostre donne preferite: la bellissima e procace Wanda Nara!

Wanda Nara è certamente famosa per la sua relazione con il calciatore Mauro Icardi e poi per i suoi post sui social. Lo scorso 9 dicembre ha compiuto 35 anni. Di nazionalità argentina, ma la maggior parte della sua fortuna l’ha fatta nel nostro Paese, in Italia.

Nel 2018, infatti, ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del “Grande Fratello VIP”, condotto da Alfonso Signorini.

Ancor prima che a Icardi, Wanda Nara, è stata legata a un altro calciatore argentino. Il 28 maggio 2008 si è infatti con il calciatore Maxi López. Cresciuto nel Barcellona, in Italia ricordiamo con diverse maglie. Le cose migliori le ha fatte vedere sicuramente con il Catania e il Torino. Ma negli anni ha giocato anche con il Milan, il Crotone e la Sampdoria. Ma, soprattutto negli anni della querelle con l’ormai ex moglie, non ha entusiasmato particolarmente.

Da Maxi Lopez, Wanda Nara avuto tre figli maschi: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012). La coppia ha divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusata vicendevolmente di infedeltà coniugale.

Quella di Wanda Nara sarebbe stata con il compagno di squadra di Maxi Lopez ai tempi della Sampdoria, Mauro Icardi. Dopo il divorzio, Wanda Nara ha sposato il 27 maggio 2014 Maurito, amico e compagno di squadra di Maxi López alla Sampdoria.

Ovviamente i più ricordano Icardi con la maglia dell’Inter. Caterve di gol prima che la situazione precipitasse e che il calciatore andasse a giocare, poco, con il Paris Saint Germain. Con Icardi, del quale è anche diventata procuratrice sportiva.

Assai presente sui social. Instagram, soprattutto. I suoi scatti e i suoi video sono sempre provocanti e ammiccanti. Che sia in intimo o in bikini, In uno chalet di montagna o al mare. Oppure in palestra o in piscina. Le forme di Wanda Nara non possono non essere notate.

Specializzata nella foto allo specchio, anche questa volta non si smentisce. E pensare che, per una volta, sembrava più vestita e coperta del solito. Indossa infatti un tailleur pantalone color azzurrino, che non scopre moltissimo. O, meglio, scopre molto meno rispetto al solito.

Ma aspettate un attimo e non rimarrete delusi… Nel breve video pubblicato tramite il proprio profilo, a un certo punto, la nostra bella Wanda discosta leggermente la giacca. Ed ecco la (gradita) sorpresa.

Sotto indossa una fascia color carne che copre il seno. “Copre” per modo dire. Perché la stessa Wanda deve riposizionare alla svelta la giacca, perché attraverso quella fascia si vedono benissimo i capezzoli.

E, questa volta, è troppo anche per lei: “Mucho” dice ridacchiando mentre si ricopre. Mucho gusto, sì.