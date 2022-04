Doc-nelle tue mani, il Prof Fanti ancora a lavoro| Luca Argentero visita un grande della musica italiana

Doc é sicuramente la serie che ha ottenuto più successo nell’ultimo periodo. Il protagonista è sempre pronto a curare i suoi pazienti, ma questa volta non immaginereste mai chi è stato visitato dal professor Fanti, interpretato magistralmente da Luca Argentero.

Appena terminata la seconda stagione, è già in lavorazione la terza. Gli sceneggiatori della serie hanno fatto intendere che sono previste numerose nuove puntate che riprenderanno il filo perso nel finale della seconda stagione.

La serie televisiva campione d’ascolti

Come potrebbe, d’altronde, essere altrimenti dato l’eccezionale successo che questa serie televisiva ha riscontrato nel pubblico. I telespettatori si sono appassionati alle vicende dei protagonisti, ma al momento si vocifera che qualche interprete verrà sostituito o escluso.

Ogni puntata fa registrare ascolti stratosferici che toccano punte di oltre 7 milioni di telespettatori. Le vicende di Pierdante Piccioni, nella serie con il nome di fantasia Andrea Fanti, hanno tenuto incollato allo schermo un numero spropositato di persone. La storia è quella del dottore, che dopo un brutto incidente stradale, ha dimenticato e mai più ricordato gli ultimi 12 anni della sua vita.

La trama è molto avvincente ed è per questo che i fans non resistono nell’attesa dell’inizio della nuova stagione che presumibilmente avverrà tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024.

Come i telespettatori potranno immaginare, è confermata l’assenza di Silvia Mazzieri che, nel ruolo della specializzanda Alba è morta alla fine della seconda serie. Anche la psicologa Lucia, interpretata da una bravissima Giusy Buscemi, non apparirà nelle prossime puntate.

La presenza di Luca Argentero é ovviamente confermata e accanto a lui ci sarà anche Matilde Gioli, che in tv indossa i panni della dottoressa Giulia Giordano. Come potrebbe infatti mancare colui che, con la sua interpretazione straordinaria, ha reso le puntate della serie così coinvolgenti?

Luca Argentero o Professor Fanti?

Luca Argentero ha spesso dichiarato di essersi completamente calato nella parte e ha raccontato aneddoti divertenti della sua vita reale durante i quali per qualche istante ha confuso la sua persona con il personaggio che porta in tv.

È stato spesso interpellato per consulenze specialistiche in ambito medico e in un’occasione si è trovato persino ad intervenire durante un piccolo incidente di un bambino al parco giochi. Luca, d’altronde, ha raccontato di essersi documentato anche su libri scientifici prima di interpretare il ruolo di Piccioni.

Anche nell’ultima occasione é stato forse confuso per il professor Fanti è addirittura il grande Gianni Morandi, in un post sul suo Instagram, dichiara contento di aver ricevuto la visita del “Professore” insieme a sua moglie nella propria tenuta di campagna.

Li vediamo molto sorridenti a bordo di un’Ape rossa. Luca Argentero é alla guida del mezzo e si presta allo scherzo di Gianni con molta simpatia. Anche la moglie, Cristina Marino, posa per questo scatto divertente. E’ stata la fedelissima Anna a scattare questa bellissima fotografia? Morandi ci assicura di sì!