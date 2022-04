Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, una delle coppie più belle del cinema italiano | La loro storia sembra quella di un film

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono unanimemente riconosciuti come una delle coppie più belle del cinema italiano

Lui è attualmente sugli schermi con la serie targata Sky, “Il re”. Lei, invece, è apparsa più bella che mai nell’ultimo film di Paolo Sorrentino, candidato agli Oscar, “E’ stata la mano di Dio”. Insieme, sono una delle coppie più belle e affiatate del cinema. Parliamo evidentemente di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Sapete come si sono conosciuti? Non poteva essere altrimenti…

60enne, Luca Zingaretti è noto soprattutto per l’interpretazione di Salvo Montalbano nella serie televisiva “Il commissario Montalbano”. Una fiction di successo targata RAI che ha portato sullo schermo il personaggio nato dalla sapiente penna di Andrea Camilleri.

Ma è molto lunga la carriera di Luca Zingaretti. Qualche titolo: “Il branco” di Marco Risi” (1994), “Tu ridi” di Paolo e Vittorio Taviani (1998), “Alla luce del sole” di Roberto Faenza (2005), “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana (2012), “Perez” di Edoardo De Angelis (2014), “La terra dell’abbastanza” di Damiano e Fabio D’Innocenzo (2018).

E’ fratello del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. E dal 2005 è legato alla collega Luisa Ranieri. Un’attrice bravissima e una donna bellissima. Ha esordito al cinema nel 2001 con il film di Leonardo Pieraccioni, “Il principe e il pirata”.

Ma nella sua carriera numerosi film con registi molto importanti. Qualche titolo, oltre a “E’ stata la mano di Dio” di Sorrentino: “Gli amici del bar Margherita” di Pupi Avati (2009), “Allacciate le cinture” di Ferzan Özpetek (2014), “La musica del silenzio” di Michael Radford (2016). Molto attiva anche in televisione con le fiction “La squadra”, “Maria Goretti” e “Il giudice meschino”.

Come si sono conosciuti?

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono unanimemente riconosciuti come una delle coppie più belle del cinema italiano. La coppia si è sposata nel 2012, con rito civile, nel castello di Donnafugata, nel Ragusano. Hanno avuto due figlie, rispettivamente nel 2011 e nel 2015. Ma sapete come si sono conosciuti?

Ci saremmo stupiti del contrario. Due grandi attori come Luca Zingaretti e Luisa Ranieri non potevano che essersi sconosciuti sul lavoro. E precisamente sul set della miniserie televisiva “Cefalonia”. Secondo quanto emerso, in quel periodo Luca Zingaretti in quel periodo si era da poco separato dalla prima moglie, la giornalista e scrittrice Margherita D’Amico.

Luisa Ranieri, invece, in quel periodo aveva un’altra relazione. Per questo motivo, i due per un certo periodo sono stati solo amici. Sebbene la corte di Luca Zingaretti sia stata abbastanza serrata. E, alla fine, Luisa Ranieri ha ceduto. E i due non si sono più lasciati.