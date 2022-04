Martina Colombari, stravolgente cambio di look | E’ ancora più bella, followers a bocca aperta

Martina Colombari, più passano gli anni e più diventa bella. A 46 anni il suo fisico è in forma perfetta. Oggi si è mostrata ai suoi follower con un nuovo look che l’ha resa ancora più splendente.

Il viso angelico é la sua caratteristica più affascinante. Martina Colombari colpisce tutti per la sua straordinaria bellezza ma soprattutto per la classe e il suo portamento aggraziato. Occhi verdi e sorriso dolce che negli anni hanno conquistato il cuore di milioni di suoi fan.

Martina Colombari, una bellezza fuori dal comune

La sua bellezza l’ha accompagnata fin da ragazza sulle vette del successo. Nel 1991 infatti Martina Colombari é stata eletta reginetta del più celebre concorso di bellezza italiano, Miss Italia.

Da quel momento Martina ha intrapreso un percorso artistico come attrice, conduttrice televisiva e showgirl diventando uno dei volti più noti della televisione italiana.

Da sempre la sua vita privata ha attirato l’interesse del pubblico che ha seguito, appassionato, le sue vicende amorose che, forse non a caso, l’hanno vista sempre accanto a grandissimi sportivi .

Prima la sua storia con Alberto Tomba, stella dello sci italiano negli anni ’90, poi quella con il suo attuale marito Alessandro Costacurta, il celebre difensore del Milan. I due, dopo essersi sposati, hanno dato alla luce il figlio Achille. Ancora oggi si mostrano come una coppia solida che si tiene volontariamente lontana dal mondo del gossip.

Martina, parla spesso del suo rapporto con Costacurta. Lo stima soprattutto per i suoi modi cortesi e galanti che sono in linea perfetta con il suo modo di vivere.

Gli scatti che ammaliano tutti i suoi followers

La Colombari é da qualche tempo lontana dai riflettori, ma non per questo dalla vita pubblica poiché ha scoperto la strada dei social. Il suo profilo Instagram conta più di un milione di followers che la seguono e apprezzano ogni post pubblicato dall’attrice.

Nell’ultima serie di scatti Martina si mostra come non l’avete mai vista. Ha deciso di darci un taglio e il cambio di look è davvero sconvolgente. La bellezza è sempre la stessa ma il fascino è decisamente aumentato.

Martina si mostra splendente come non mai in un tailleur rosa, indossando uno dei suoi più bei sorrisi. Ma la particolarità che non è sfuggita ai suoi followers é il cambio di acconciatura. Lo splendido viso dell’ex modella e incorniciato da un taglio più corto e una frangetta sbarazzina. Gli occhi risaltano è l’immagine della Colombari ammalia veramente tutti anche se non manca qualche rarissimo commento che la preferiva col taglio precedente.