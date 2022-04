Max Giusti, grave incidente per lui | La sua passione lo ha messo ko, è in ospedale

Il comico pubblica un breve video direttamente dal Policlinico Gemelli di Roma. Ecco le sue condizioni

Radio, televisione, teatro, cinema. Non manca nulla nella carriera di Max Giusti. Simpaticissimo con le sue imitazioni e i suoi sketch. Questa volta, però, la preoccupazione è tanta. Perché il popolare conduttore è ridotto in un letto di ospedale. Ecco cosa gli è successo.

Di origini marchigiane e sarde ma cresciuto nel quartiere romano Portuense. Un artista di grande successo che, soprattutto grazie ai social, ci ha sempre dimostrato di essere comunque molto attaccato alla propria famiglia.

Max Giusti lavora già dall’inizio degli anni ’90, ma è all’inizio del 2000 che la sua popolarità cresce esponenzialmente. Nel 2001 è tra i conduttori di Stracult, trasmissione in cui apparvero anche Max Tortora ed Éva Henger. Qui acquisì molta popolarità. Ha messo in mostra le sue doti di imitatore in Quelli che il calcio, La grande notte del lunedì sera, accanto a Gene Gnocchi e Simona Ventura.

Nella sua carriera, diverse trasmissioni televisive tra cui l’ultima, in corso “Guess my age – Indovina l’età” su TV8. Al cinema, invece, lo abbiamo visto in “E adesso sesso”, “Le barzellette”, “Nero bifamiliare” e “Appena un minuto”.

Uno dei suoi punti di forza sono le imitazioni. Tra le più famose ricordiamo senz’altro quella di Cristiano Malgioglio. Ma non solo. Una delle più riuscite, però, riguarda un “nemico”. Max Giusti, infatti, è tifoso della Roma. Eppure, un’imitazione esilarante è quella di Claudio Lotito, presidente della Lazio.

L’incidente di Max Giusti

Questa volta, però, c’è davvero ben poco da ridere. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, il nostro Max Giusti è tutt’altro che in buone condizioni. Lo vediamo in un letto di ospedale.

Il comico pubblica un breve video direttamente dal Policlinico Gemelli di Roma, dove si è dovuto recare in seguito a un incidente avuto in moto. 18 secondi in cui Max Giusti ci racconta brevemente cosa gli è successo.

La sua passione lo ha reso vittima. Per chi non lo sapesse il nostro grande Max è un appassionato di motocross. Questa volta, però, gli è andata male, ha riportato una lussazione della spalla sinistra. Nel video, il nostro Max ci mostra i segni di quelle che sono le sassate di chi lo precedeva.

E, alla fine, ammette che la spalla sinistra gli faccia un po’ male. Sebbene, fortunatamente, i medici del Policlinico Gemelli siano riusciti a farla rientrare perfettamente. Incredibile Max Giusti, che nonostante il dolore trova la forza per rassicurare tutti. Noi non possiamo che augurargli di rimettersi presto in forma.