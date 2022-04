Le star con il sorriso smagliante | Ma i loro denti sono stati sempre così perfetti?

I vip ormai sono diventati simbolo di perfezione. Milioni di ragazzi e ragazze si ispirano ai loro canoni di bellezza e passano ore e ore in palestra per arrivare ad avere una forma perfetta come i propri idoli. Ma non solo addominali, glutei e seno, molti vip sono ricorsi ad interventi anche sul proprio sorriso.

Fra i nomi dei personaggi famosi che sono intervenuti drasticamente per migliorare la propria dentatura ci sono alcuni insospettabili. Per loro, i dentisti sono stati fondamentali e hanno migliorato di moltissimi punti il loro fascino.

Da Tom Cruise a Céline Dion, gli artisti che sono dovuti correre dal dentista

I soldi, si sa, non fanno la felicità, ma sicuramente rendono le persone più belle. Vi mostriamo alcune foto che rivelano delle trasformazioni incredibili nei volti dei vostri beniamini. Chi l’avrebbe mai detto, infatti. che star del calibro di Tom Cruise possano avere avuto bisogno di qualche ritocchino estetico?

il suo caso, infatti è emblematico. Da ragazzo sfoggiava un sorriso quantomeno asimmetrico che invece oggi lo rende magnetico agli occhi di molte sue fans. Con quella bocca non era riconoscibile e sicuramente la sua bellezza veniva ampiamente offuscata.

C’è poi Nicolas Cage che oltre ad avere avuto in gioventù un sorriso non proprio lucente, aveva anche qualche problema di allineamento dentario. L’ortodontista ha fatto un ottimo lavoro su di lui e sicuramente gli ha regalato un fascino ringiovanito.

Anche una delle attrici più affascinanti della sfera internazionale, Demi Moore, si è dovuta sottoporre ad una cura dentaria. Il suo sorriso oggi presenta dei denti bianchissimi che originariamente non conoscevano tale brillantezza.

Il sorriso perfetto della maggior parte degli attori hollywoodiani è certamente frutto dell’intervento di sapienti mani. È il caso di Ben Affleck che con lo sbiancamento e le cure ortodontiche ha acquistato un notevole fascino.

Anche i calciatori tra i nomi celebri

Nel mondo del calcio sono tanti ad essere ricorsi agli interventi estetici. Primo fra tutti David Beckham che mostrava una dentatura decisamente asimmetrica. Il suo sorriso oggi e smagliante e David ancora ringrazia l’intervento del suo dentista di fiducia.

Celebre trasformazione l’ha anche subita Cristiano Ronaldo. Oggi è un vero e proprio sex symbol che cura con ossessione la propria forma fisica. Ma da giovane non era certo un adone e si fatica a riconoscerlo negli scatti che lo ritraggono da giovanissimo.

E in ultimo Céline Dion, nota a tutti per la sua voce incantevole e per la profondità dei testi delle sue canzoni. L’immagine di Céline negli anni è stata completamente stravolta a partire dalla sua bocca che da ragazza presentava numerosi difetti e che, con il passare degli anni, è diventata praticamente perfetta.