Delia Duran, avete idea di quanto costi il suo outfit? Cifre da capogiro!

Della Duran é una donna a cui piace far parlare molto di sé, soprattutto sui social. Oggi posta una serie di scatti che la ritraggono in forma splendente in un abito che anticipa l’estate. Ma il prezzo del completo che indossa Delia é veramente stratosferico, al pari di un prezioso gioiello.

Probabilmente Delia, attrice e modella di origine venezuelane, sta sfruttando l’eco mediatico che ha provocato l’ingresso del suo compagno nella casa del Grande Fratello vip. La relazione con l’attore Alex Belli, infatti, non è una delle più tranquille.

Alex, dopo aver varcato la porta rossa é rimasto quasi subito colpito dalla prorompenza di Soleil Sorge e ha passato parecchi momenti accanto alla bellissima ragazza parlando di una irresistibile chimica “artistica”.

Delia un manager prestato al mondo dello spettacolo

Delia, quindi, ultimamente é nelle pagine di tutti le riviste di gossip, ma la modella è entrata nel mondo dello spettacolo già da qualche tempo. Le sue prime esperienze di recitazione sono avvenute in Venezuela dove è rimasta fino all’adolescenza.

Parallelamente alla sua carriera artistica Delia ha trovato il tempo di studiare marketing e diventare un’apprezzata manager. Da qualche tempo, però, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua passione, la recitazione.

In Venezuela è stata la protagonista di molte telenovelas, mentre in Italia ha lavorato principalmente come modella. La sua carriera artistica come attrice è stata di un discreto successo anche nel nostro paese. Ha recitato né Il bello delle donne…alcuni anni dopo e Furore 2, durante le riprese del quale ha conosciuto il suo attuale compagno Alex Belli.

È una influencer molto seguita sui social. La sua pagina Instagram conta più di 500.000 followers e lei quotidianamente pubblica contenuti per il suo pubblico. Ultimamente è stata provocatoria nel pubblicare una foto che la ritraeva non depilata. Ha voluto mostrare questo gesto di libertà contro ogni tipo di pregiudizio.

Spesso la pagina è utilizzata anche a scoppio pubblicitario e nell’ultima serie di scatti Delia é l’affascinante testimonial di una famosa catena di resort. Per l’occasione la bella venezuelana ha indossato un abito impalpabile giallo che richiama nel suo stile e nel suo colore l’arrivo della stagione calda.

Ma analizzando ogni singolo indumento del suo outfit ci si rende conto che indossa un valore economico non indifferente. Basti pensare che solo i sandali costano 650 €; il vestito che esalta le forme della modella costa 350 € e la pochette che completa l’abbigliamento ha un prezzo di 80 €. Si superano quindi i 1.000 € esclusivamente per fare una passeggiata rilassante intorno agli ulivi dello splendido resort!