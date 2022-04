Lionel Messi, la faccia bella del calcio | Il suo gesto ha commosso tutti – VIDEO

Lionel Messi non è solo una super star intoccabile del calcio giocato, ma anche un uomo che ama i propri fan. Il suo gesto ha commosso tutti.

Lionel Messi è uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. In tanti discutono su chi sia il migliore tra lui e Cristiano Ronaldo e, in generale, tra la Pulce e Diego Armando Maradona. Lo scorso dicembre, l’argentino ha vinto il suo settimo Pallone d’oro in carriera dimostrando ancora una volta di essere il migliore in circolazione.

La passata stagione, principalmente per motivi economici da parte del club, Messi è stato costretto a lasciare il Barcellona. Memorabile la sua conferenza stampa, d’arrivederci più che d’addio, tra le lacrime e la commozione di tutti i presenti.

Il fenomeno sudamericano si è trasferito così al Paris-Saint Germain, in Francia, ma la sua avventura all’ombra della Torre Eiffel non si sta dimostrando delle migliori. Prestazioni non proprio esaltanti da parte del calciatore, che sta soffrendo forse il cambio di squadra dopo una vita in blaugrana.

Fino a questo momento sono solo otto i gol segnati in questa stagione, di cui tre in campionato e cinque in Champions League. Difficoltà che non sono passate inosservate in Francia, con la stampa transalpina sempre pronta a puntare il dito contro di lui. Più gonfio, invece, il bottino degli assist con ben 14 passaggi vincenti in Ligue 1.

E proprio per quanto riguarda gli assist, Messi ha conquistato anche un record in Francia. Messi è stato infatti l’unico a servire una tripletta di passaggi vincenti in due partite dello stesso campionato.

Messi, il gesto che ha commosso tutti

Lionel Messi, però, non è “solo” una super star mondiale del calcio, un fuoriclasse intoccabile e una leggenda di questo sport. Ma è anche una persona molto attenta all’amore che i fan provano nei suoi confronti.

E un suo gesto in passato, verso un proprio ammiratore, ha commosso tutto il web. Nel corso di un allenamento con l’Argentina, un tifoso ha invaso il campo correndo dritto dalla Pulce. Si inginocchiato ai suoi piedi e con il cappello gli ha lucidato le scarpette.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da messi_fans🔵 (@messianss)

Messi è rimasto colpito dal gesto del fan, a cui ha stretto la mano, lo ha abbracciato con affetto e poi ha deciso di fargli un regalo inaspettato. Si è tolto la felpa della Seleccion e l’ha data in dono proprio al suo commosso tifoso.

L’ammiratore ha ringraziato il cielo per quanto avvenuto, mentre il gesto del fuoriclasse argentino ha commosso tutto il web.