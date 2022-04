Madonna, irriconoscibile! La situazione le è sicuramente sfuggita di mano – VIDEO

Oggi 63enne, può essere a tutti gli effetti considerata la più grande popstar di tutti i tempi. Ma ora è davvero irriconoscibile. Ecco perché

Purtroppo è una vera e propria malattia. Come l’anoressia. O come la bulimia. O, come consolidato scientificamente in maniera più recente, come la ludopatia. Il sistematico, eccessivo, malato ricorso ai trattamenti estetici e alla chirurgia plastica. Anche quando non ve ne se sarebbe bisogno. Probabilmente è scivolata in questo burrone, anche la più grande popstar di sempre: Madonna.

Il paragone non è azzardato. Come per i disturbi alimentari: ci si vede in sovrappeso, addirittura grassi, anche quando così non è. E, quindi, si rifiuta il cibo. Oppure per la ludopatia, la dipendenza da gioco d’azzardo. Che ha rovinato e rovina migliaia di persone e, conseguentemente di famiglie.

Oppure, se preferite, la dipendenze più “classiche”, quelle da droga e alcool. Nell’epoca del consumismo e dell’apparire, sta crescendo sempre di più la dipendenza da trattamenti estetici o, ancor di più, dalla chirurgia plastica.

Un caso eclatante in Italia è certamente quello di Serena Grandi. Icona sexy negli anni ’80, che ha addirittura affermato di aver eliminato dalla propria abitazione gli specchi, notandosi sfigurata dai continui interventi estetici. E non ne avrebbe avuto bisogno.

Men che meno – e ci spostiamo sul livello internazionale – l’ex super top model, Linda Evangelista. Il cui dramma è emerso alcuni mesi fa. Addirittura, l’ex famosissima modella non avrebbe più il coraggio di uscire di casa. E che dire di chi è voluto diventare il “Ken umano”, tentando di assomigliare sempre di più al partner di Barbie?

Purtroppo le fragilità umane colpiscono anche i vip di livello mondiale. Come Madonna.

La metamorfosi di Madonna

Sexy, aggressiva e trasgressiva. Ha venduto un numero incalcolabile di dischi nel mondo. E ricevuto numerosissimi premi. Stiamo parlando di Madonna. Oggi 63enne, può essere a tutti gli effetti considerata la più grande popstar di tutti i tempi.

All’anagrafe, Madonna Louise Veronica Ciccone. Per tutti, Madonna. Davvero una delle star più grandi sempre, capace di spaziare dalla musica al cinema. Una carriera iniziata negli anni ’80 e diventata leggenda non solo per le sue canzoni. Ma anche per i suoi comportamenti aggressivi, i suoi look sexy, le sue prese di posizione anticonformiste.

Il suo primo album, infatti, è addirittura di 40 anni fa. Ha venduto un numero incalcolabile di dischi nel mondo. E ricevuto numerosissimi premi. Molte delle sue canzoni hanno raggiunto la prima posizione nelle classifiche mondiali, come “Like a Virgin”, “La isla bonita”, “Like a Prayer”, “Vogue”, “Take a Bow”, “Frozen”, “Music”, “Hung Up”, “4 Minutes”, “Girl Gone Wild”, “Bitch I’m Madonna”, “Medellìn”.

E anche una star di questo livello potrebbe essere caduta nel baratro della dipendenza da chirurgia estetica. Proprio in questi giorni Madonna ha postato un video in cui manda un bacio sulle note della nuova versione di Frozen, uno dei suoi più grandi successi.

La diva starebbe ricorrendo a trattamenti estetici, ma l’effetto sarebbe frutto di un filtro usato per modificare i lineamenti. Il video è stato visto da oltre 10 milioni di persone e 50 mila sono stati i commenti dei fan, tra cui: “Non sembra più lei”. Una trasformazione incredibile.