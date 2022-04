Riconoscete la bimba a destra? E’ stata una delle soubrette più famose del Bagaglino

“Imparare a danzare ti dà una grande libertá: esprimere con tutto il tuo essere la persona che sei” scrive su Instagram

Già da giovanissima dimostrava le sue qualità. E anche lo sguardo e l’espressione sono quelli che l’hanno caratterizzata e la caratterizzano da importante donna dello spettacolo. Avete riconosciuto questa ragazzina col tutù azzurro?

E’ una donna molto famosa nel mondo dello spettacolo. E’ stata lei stessa a pubblicare questa foto dove già si esibiva all’Accademia Nazionale di danza: “Imparare a danzare ti dà una grande libertá: esprimere con tutto il tuo essere la persona che sei. Mi ricordo quando frequentavo le lezioni all’ Accademia Nazionale di danza, giá sentivo che quello era il luogo più adatto a me” scrive nel messaggio di accompagnamento alla foto.

Fascia azzurra ai capelli, così come è azzurro il tutù. E poi i calzettoni e le scarpette da danzatrice. Tra le due è la bimba a destra, con i codini. Non l’avete riconosciuta? Eppure è stata una delle soubrette più presenti in televisione tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Negli ultimi anni ha partecipato anche ad alcuni reality.

Il suo primo ruolo importante in televisione è nella stagione 1991/1992, quando è la soubrette a Il TG delle vacanze, dove balla in coppia con Gabriella Labate. Poi, negli anni ’90, diventa uno dei volti (e dei fisici) più apprezzati degli spettacoli del Bagaglino, prima come ballerina di fila in “Creme caramel” e “Rose rosse”, e successivamente come primadonna in “Tutte pazze per Silvio”, “Marameo” e “Mi consenta”.

Non avete ancora indovinato?

Fino alla fine degli anni ’90 la sua carriera è in continua ascesa: nel 1992 affianca Teo Teocoli e Gene Gnocchi nella conduzione della prima edizione di Scherzi a parte, su Italia 1. Dal 1994 al 1997 è “spintarella” del programma Beato tra le donne condotto da Paolo Bonolis dapprima su Rai 1 e poi su Canale 5.

Beh, adesso vi abbiamo dato diversi indizi… Se non avete indovinato nemmeno adesso, siamo costretti a rivelarvi il nome e sancire la vostra sconfitta…

Chi è la bimba in tutù?

Gli ultimi anni, dunque, non sono stati particolarmente esaltanti sotto il profilo professionale. In occasione delle elezioni amministrative del 2021 si è candidata al consiglio comunale di Roma in sostegno del candidato sindaco del centro-sinistra Roberto Gualtieri. Non risultando però eletta. Stiamo parlando di Angela Melillo.

Non diteci che l’espressione, la posa, ma, soprattutto, gli indizi che vi avevamo dato non bastavano già a farvi indovinare! Peraltro, negli ultimi anni abbiamo iniziato a vederla anche nei reality show: nel 2004 è fra i concorrenti del reality show di Rai 2 La talpa, che vince.

Nel 2021 partecipa alla quindicesima edizione de L’isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi, viene eliminata durante la ventesima puntata, in un televoto flash in positivo contro altri 5 naufraghi, dove Angela arriva ultima con solo il 3% dei voti a suo favore. Ma la sua passione era tutt’altra, come ci dice lei stessa con la foto su Instagram.