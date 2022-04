Si chiama Laura. Lei è una donna molto affascinante, come possiamo notare dalla foto in costume pubblicata su Instagram

L’attenzione morbosa che in Italia si riserva ai VIP ci ha già fatto scoprire molto su Vladimir Luxuria. Anche alla luce che, per un certo conformismo, il mondo transgender viene guardato con ancora maggiore curiosità. Ma forse c’è qualcosa che non sapete. Per esempio, eravate a conoscenza che ha una bellissima sorella?

Attivista, personaggio televisivo, scrittrice e politica. Al secolo, Vladimiro Guadagno. Vladimir Luxuria è stata la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo. È stata infatti deputata della XV Legislatura, durante il governo Prodi II. Diventata deputata anche grazie alla sua costante presenza in televisione, come opinionista e come attivista a difesa dei diritti LGBT.

Ospite ricorrente del “Maurizio Costanzo Show” a metà degli anni 2000 e poi ospite fissa di “Markette”, programma di Piero Chiambretti. E’ stata opinionista di diversi reality show. Attualmente è anche inviata de “Le Iene”, la celebre trasmissione di Italia 1.

Divide le esternazioni tra le serie battaglie in difesa dei diritti delle minoranze ad altre provocazioni. Spesso a sfondo erotico o sessuale. Insomma, Vladimir Luxuria riesce a essere sempre una presenza non banale. Per questo è una personalità molto richiesta dai talk show, sia a sfondo politico, che più leggero.

Ma, questa volta, non è lei la protagonista. Conoscete la sorella di Vladimir? E’ una donna bellissima!

La sorella di Vladimir Luxuria

E’ la stessa Vladimir Luxuria a mostrarcela, con una foto pubblicata su Instagram. L’ex parlamentare, infatti, annuncia la presenza della sorella Laura in studio, nel corso di una delle ultime puntate de “L’isola dei famosi”, quest’anno condotta da Ilary Blasi.

Lei, quindi, si chiama Laura. Lei è bellissima come possiamo notare dalla foto in costume pubblicata su Instagram. E secondo quanto si apprende Laura e Vladimir hanno sempre avuto un ottimo rapporto: “Era più femmina di me eppure aveva tutti i privilegi da maschio: stava in camera da solo, poteva rientrare più tardi la sera” ha detto nel corso di un’intervista qualche tempo fa.

Proprio Laura è stata tra le più forti sostenitrici della scelta dirompente effettuata dall’allora fratello Vladimiro. Oggi, quindi, Laura Guadagno è una opinionista ricorrente de “L’isola dei famosi”. E se lo merita totalmente. Sia per la sua bellezza, sia per aver sempre sostenuto, insieme alle altre sorelle, la coraggiosa scelta di Vladimir: essere se stessa!