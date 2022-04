Ecco come evitare di essere “perseguitati” | La soluzione alla cosa più fastidiosa che ti può accadere durante la giornata

E’ diventato ormai un incubo per tutti. Non sappiamo più come evitare di essere raggiunti, ma c’è una soluzione per sfuggire al problema più fastidioso che ci perseguita durante tutta la giornata. Basterà qualche passaggio per diventare praticamente invisibili agli occhi dei nostri persecutori.

Le chiamate arrivano sia sul telefono fisso che sul nostro numero di cellulare. Ormai gli scambi dei nostri dati avvengono in maniera incontrollata e molte più compagnie entrano in possesso dei nostri numeri telefonici.

Attenzione alle offerte non sempre vantaggiose

E’ difficile anche evitare di rispondere perché molto spesso le chiamate partono da un numero di rete mobile. Ci vengono offerti contratti e cambi di operatori di telefonici e energetici. Molto spesso gli impiegati attirano il cliente con il nome della compagnia concorrente, proponendo un’offerta a loro detta più vantaggiosa. Le telefonate, però, hanno lo scopo di vendere contratti e perciò molto spesso non sono neanche così convenienti.

Esiste una soluzione per evitare di essere tartassati dalle continue telefonate. E’ un metodo semplice e gratuito per evitare il telemarketing selvaggio. Attualmente è una formula che interessa i numeri di telefonia fissa, ma molto presto il meccanismo verrà esteso anche ai numeri di cellulare.

E’ stato istituito un servizio che, seguito di una registrazione dei propri dati base impedirà ai call center di telefonarci. E’ un’operazione molto semplice e veloce che si avvia solo dopo la compilazione del modulo elettronico di iscrizione.

Inserendo alcuni dati on line si potrà evitare di essere contattati

Si chiama Registro Pubblico delle Opposizioni ed è un database che andrà completato con il nostro nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, provincia di nascita e indirizzo email. La cosa fondamentale è ovviamente inserire il numero di telefono al quale non si desidera ricevere le fastidiose telefonate. Nel campo “dati opposizione” verrà indicato un numero che automaticamente sarà depennato dalle liste delle aziende pubblicitarie che lo utilizzano a scopo di marketing.

Oltre che alla pubblicità telefonica si può sfuggire anche a quella cartacea; basta esprimere il consenso e dichiarare di voler essere esclusi da qualsiasi forma di campagna pubblicitaria via posta ordinaria.

È possibile anche aggiungere un secondo numero telefonico al quale verranno applicate le stesse preferenze del primo. A questo punto il gioco è fatto e non resta che firmare l’ormai diffusissimo modulo per l’informativa della privacy. È una conferma della dichiarazione di veridicità del form.

Inviando il modulo compilato in ogni sua parte, i dati verranno inviati al Registro Pubblico delle Opposizioni e così inseriti negli elenchi delle persone che non vogliono assolutamente ricevere alcuna informazione pubblicitaria.