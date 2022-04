Marco Senise, il nuovo naufrago dell’Isola | Volano parole grosse con l’ex, Antonella Elia

È appena entrato a far parte del cast dell’Isola dei Famosi e già fa parlare di sé. Marco Senise non si è trattenuto e in diretta televisiva ha attaccato pesantemente la sua ex, Antonella Elia. I due non se le sono certo mandate a dire.

E’ appena approdato in Honduras per entrare a far parte del programma di Ilary Blasi. Entra in sostituzione di Patrizia Bonetti e Silvano Michetti e sicuramente si farà notare per il suo carattere esuberante.

Ma Marco Senise è già un volto noto del piccolo schermo. Esordisce nel mondo dello spettacolo da giovanissimo in piccoli ruoli in telenovelas e programmi televisivi. Il pubblico lo ricorda sicuramente per la sua presenza fissa dal 1998 al 2013 nel tribunale più famoso d’Italia, Forum.

Le sue successive apparizioni televisive sono per un’emittente Italo-albanese dove gli viene affidata la conduzione di tre programmi. La sua rivincita arriva forse ora con la partecipazione del programma più visto della prima serata di Canale 5, L’Isola de Famosi.

La sua storia d’amore con Antonella Elia, quasi una telenovelas

Marco, però, ha sempre voluto tenere riservata la sua sfera privata. Si sa pochissimo dei suoi precedenti flirt o fidanzamenti. Probabilmente non è mai stato sposato e non ha neanche avuto figli. Unica relazione nota al pubblico é quella con Antonella Elia che ancora lascia strascichi per la sua fine burrascosa.

Entrambi i protagonisti di questa storia hanno avuto da ridire sull’altro. Si sono sfogati raccontando ogni minimo dettaglio in molti programmi televisivi.

Marco, recentemente ospite dalla D’Urso, ha dichiarato di aver lasciato bruscamente Antonella Elia poiché sconvolto dal suo comportamento ai limiti della follia. Ha raccontato un aneddoto che lo ha portato a decidere per l’immediata separazione.

Ricorda che Antonella, tornata in piena notte dopo un ospitata al Maurizio Costanzo show, lo ha svegliato di soprassalto intimandogli di andare via poiché aveva bisogno di dormire da sola. Lui ha capito che la storia era giunta al termine e, senza ripensarci neanche un attimo, ha fatto le valigie e ha lasciato il tetto sotto il quale abitavano i due.

Il botta e risposta tra Marco e Antonella

Anche Antonella non si è risparmiata e parla di Marco come un errore della sua vita. Non rinnega la storia, ma la sminuisce pesantemente; dichiara di essersi frequentata per soli due mesi scarsi, ma Senise smentisce categoricamente. Antonella non ne vuole più sapere di sentir parlare del suo ex e dichiara la storia un capitolo chiuso.

Sembra un gioco al massacro dove non ci sono né vincitori né vinti. Ma Marco, sicuramente, tra la vegetazione dell’isola dell’Honduras ci riserverà altre racconti che probabilmente chiariranno i particolari del suo passato con Antonella.