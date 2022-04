Pomeriggio cinque: un cambiamento di tutto rispetto | Il nome che deve tener testa a Barbara D’Urso è stato fatto

Nel programma di Pomeriggio cinque sta avvenendo una sostituzione epocale, ma il nome che si è fatto sembra essere all’altezza. Vediamo di chi si tratta.

Dopo tanti anni, la punta di diamante della trasmissione sembra stia lasciando, per poter fare spazio ad un’altra professionista. In particolare, a Pomeriggio cinque vi sarà una sostituzione di tipo epocale. La sorte del programma sarà, quindi, un punto interrogativo, dato che non si sa se gli ascolti resteranno gli stessi o se varieranno. Un rischio d’impresa, però, a cui sembra non si possa fare a meno.

Ci troviamo alla quattordicesima edizione, che va in onda, proprio come in passato, durante la fascia pomeridiana. A condurlo è, come al solito, Barbara D’Urso, la famosa presentatrice che sulle reti Mediaset è molto stimata. Infatti, non è l’unica trasmissione che ha condotto sulle reti di Cologno Monzese. Sono decenni che la donna si trova in prima linea sui canali principali.

Lei ha iniziato nel lontano 1977 a svolgere attività in tv, esordendo come annunciatrice del canale Telemilano 58. Si è anche dilettata nel mondo del cinema e, ora, la classe ’57 ha bisogno di riposo. A lanciare l’indiscrezione di un suo abbandono è stato il settimanale Oggi. Ma senza allarmismi, visto che, avvicinandosi il periodo estivo, la donna necessita di una vacanza.

La sostituta di Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio cinque

Ovviamente, con l’avvicinarsi del caldo estivo, molti programmi tendono a cambiare pelle. Anche quello di Pomeriggio cinque lo farà e, per effettuare tale attività, vi sarà bisogno di un nome che possa tenere testa alla matura e attuale presentatrice. Il nome che è stato fatto è di tutto rispetto, dato che ha una presenza scenica riconosciuta a livello dirigenziale. Ma cerchiamo di scoprire di chi stiamo parlando.

Lei è una figlia d’arte che è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo, specie, nel giornalismo. Il suo aspetto fisico è molto bello ed è stato forgiato dai suoi genitori, due noti pittori: Netta e Renzo Vespignani. Proprio da loro ha respirato la voglia d’arte all’interno della sua abitazione. La donna è nota nel mondo teatrale, nel cinema e anche in tv.

Si tratta di Veronica Gentili, famosa per il film Come te nessuno mai e la serie tv Romanzo Criminale. Nel 2013, dopo aver abbandonato la recitazione, ha deciso di avvicinarsi al mondo del giornalismo. Ha partecipato, quindi fra gli altri, a programmi di interesse socio politico come Piazza pulita e L’Aria che tira.