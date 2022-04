“Settimo cielo”, che fine hanno fatto gli attori protagonisti? Ecco come sono oggi

La serie Settimo cielo è stata trasmessa dal 1996 al 2007 ed ha avuto un successo internazionale. Gli spettatori da ogni parte del mondo si sono affezionati ai membri della famiglia Camden: vediamo che fine hanno fatto gli attori protagonisti.

Settimo cielo racconta della famiglia del reverendo Eric Camden e della moglie, Annie, insieme ai loro sette figli: Matt, Mary, Lucy, Simon, Ruthie ed i gemelli Sam e David.

La serie affronta diversi argomenti, legati alle vicende quotidiane che chiunque si potrebbe ritrovare a vivere con la propria famiglia. Per esempio, i primi amori, il sesso, gli anni complicati dell’adolescenza e la voglia di ribellione ma anche il bisogno di sentirsi accettati dagli altri. A questi si aggiungono i problemi dei genitori che devono occuparsi di gestire la famiglia.

Una peculiarità della serie è il modo in cui queste tematiche vengono affrontate. Infatti, è presente una prospettiva particolarmente religiosa che fa riferimento all’America conservatrice e puritana degli anni ’60.

I protagonisti della serie oggi

Ecco che fine hanno fatto gli attori protagonisti della serie. Iniziamo con Stephen Collins, interprete di Eric Camden. L’attore, oggi 74enne, dopo la serie ha preso parte ad altri progetti sia cinematografici che televisivi. Ma la sua carriera è precipitata in seguito alla pubblicazione di un video nel quale ammette di aver abusato di tre ragazze minorenni.

Catherine Hicks ha recitato nella serie nel ruolo di Annie. Oggi ha 70 anni ed una carriera molto florida alle spalle: ha recitato in numerose serie e film, tra cui Un matrimonio sotto l’albero e Stalking – La storia di Casey.

L’attrice Jessica Biel ha recitato nel ruolo della sorella maggiore, Mary. Successivamente ha continuato a dedicarsi alla recitazione, partecipando a diversi film di successo come Appuntamento con l’amore, Capodanno a New York e Quello che so sull’amore.

Nel 2012 ha celebrato le nozze con il cantante Justin Timberlake in Puglia. Oggi Jessica ha 40 anni ed ha avuto due splendidi bambini insieme al marito.

Beverly Mitchell oggi ha 41 ed ha raggiunto la notorietà interpretando Lucy per dedicarsi sporadicamente al mondo dello spettacolo. È apparsa in alcune serie televisive, tra cui La vita segreta di una teenager americana.

Il primogenito della famiglia, Matt, è stato interpretato da Barry Watson, oggi 47enne. Dopo Settimo cielo, ha recitato in altre serie tra cui Gossip Girl e Hart of Dixie. Inoltre nel 2019 ha preso parte al film Un viaggio a quattro zampe.

Passiamo poi a David Gallagher, che nella serie ha interpretato Simon. A differenza dei suoi colleghi, ha avuto una carriera meno fortunata. L’attore, oggi 37enne, Ha preso parte ad altre serie televisive dopo Settimo cielo ma solamente con piccoli ruoli.

La piccola Ruthie è stata interpretata da Mackenzie Rosman. Oggi l’attrice ha 32 anni e, dopo la serie, ha continuato a recitare partecipando ad alcuni film. Inoltre ha iniziato a dedicarsi ad un’altra passione: la fotografia.

Infine abbiamo i gemelli Sam e David, interpretati da Nikolas e Lorenzo Brino. I due, crescendo, hanno deciso di allontanarsi dai riflettori. Lorenzo ha perso tragicamente la vita nel 2020, all’età di 21 anni, in seguito ad un incidente automobilistico.