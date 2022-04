Ecco una lista di alimenti da aggiungere alla dieta | Il fegato ringrazierà

Il fegato è uno degli organi più importanti del nostro organismo ed è fondamentale prestare attenzione alla propria dieta per non danneggiarlo.

Purtroppo il fegato viene spesso trascurato e danneggiato a causa di una dieta scorretta e dell’eccessivo consumo di alcolici. Questo organo è uno dei più importanti del nostro organismo ed ha numerose funzioni.

Innanzitutto, il fegato è in grado si sintetizzare le proteine responsabili del processo di coagulazione del sangue.

Attraverso l’accumulazione di zuccheri, ferro e vitamine liposolubili, produce energia. Inoltre, si occupa della produzione di circa metà del colesterolo che abbiamo nel corpo, utile pe la sintetizzazione della bile.

Infine, il fegato è importante perché aiuta a depurare l’organismo dalle sostanze nocive e dalle tossine. Queste vengono eliminate tramite il sangue o la bile.

Le cattive abitudini

Per mantenere il proprio fegato in salute, è importante prestare attenzione alla dieta, oltre che allo stile di vita. Non esistono sintomi specifici in grado di fare da monito in caso di fegato affaticato. Ma ci sono delle abitudini che possono favorirne lo sviluppo: in primis, un’alimentazione ricca di zuccheri, grassi e calorie.

Ciò che ostacola l’attività del fegato è una quantità eccessiva di sostanze tossiche da elaborare. In tal caso, le tossine riescono a rientrare in circolo, danneggiando il nostro organismo.

Altra condizione che aumenta il rischio di sviluppare patologie al fegato è l‘obesità. Questa può essere causa di steatosi epatica, conosciuta anche come fegato grasso, la quale colpisce tra il 70% ed il 90% delle persone sovrappeso. Lo stesso vale anche nei casi di diabete di tipo 2 o di ipertrigliceridemia.

Quali sono gli alimenti che fanno bene al fegato?

Per questo motivo è necessario avere uno stile di vita sano: seguire una dieta salutare, allenarsi per almeno 30 minuti al giorno e cercare di perdere peso nei casi di obesità. Importante è anche dire addio alle sigarette e all’alcol.

Ed ecco quali sono gli alimenti che fanno bene al fegato, in grado di promuovere la sua funzione di depurazione. Al primo posto abbiamo le verdure amare e crucifere. In particolare carciofi, rucola, cicoria, cavolo, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, broccoli e lattuga romana.

A seguire, la frutta antiossidante: fragole, more, lamponi, mirtilli, mele, pere, melone, arance, prugne e pompelmi rosa.

Ci sono poi gli alimenti ricchi di glutatione. Oltre ai già menzionati broccoli, possiamo aggiungere asparagi, papaia, anguria e avocado. Anche il pesce può essere inserito nella lista. Ciò vale soprattutto per tonno, merluzzo, salmone, sgombro e sardine.

Infine, tra gli altri alimenti che favoriscono le attività del fegato spiccano aglio, cipolle e barbabietole. E anche un tazza di tè verde non fa sicuramente male.