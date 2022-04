La famosa cantante hot vittima di uno dei mali del secolo | “Mi ha steso”

La cantante ha deciso di parlare del bruttissimo momento passato inerente a una malattia molto comune. Vediamo di chi e di cosa si tratta.

Sono in tanti a soffrire di alcune malattie che sembrano invisibili, ma che creano disagi psico-fisici molto pesanti. Anche una famosa cantante italiana è stata vittima di tale problematica. Lei è nota anche per aver girato delle scene hot in diversi film nostrani, facendo innamorare tutti i maschi che la guardavano. Eppure, di recente, ha raccontato tutto il disagio che ha vissuto in quei momenti.

Le nuove malattie che oggi mettono in ginocchio molte persone sono di diversa tipologia. Le peggiori, perché più nascoste e difficili da curare, sono quelle psicologiche. Purtroppo, il cervello umano non è stato ancora compreso del tutto, pur se gli studiosi hanno effettuato per secoli degli esperimenti su di esso. Molti esperti del settore, in passato, hanno anche aperto le teste per poterlo sezionare, ma poco ne è scaturito come risultato.

Quando, quindi, avvengono queste problematiche, la miglior cosa è fare affidamento agli psicologi, vero, ma una dose di buona volontà personale è molto più importante. Superare tali disagi, come ad esempio la depressione, può essere complicato o aiutato dal supporto di farmaci. Anche se, spesso, la propria determinazione è la forza di leva maggiore per superare tale brutto momento.

La famosa cantante hot vittima della depressione

Sono tante le celebrità che hanno subito problematiche di tipo psicologico. Si va da Marilyn Monroe a Kurt Cobain, fino ad arrivare a Michael Jakson. L’ansia da palcoscenico fa, spesso, brutti scherzi, ma anche quella di saper vivere pur essendo riconosciuti da tutti quando si passeggia in città.

Come si può notare dall’immagine sovrastante, a cadere in depressione è stata anche la famosa cantante hot anni ’80-’90 Sabrina Salerno. “Andavo nel panico prima di girare alcune scene dei film”, ha ammesso la donna. “Dopo che ho svolto la tournée in Sud America e a fronte dei 20 milioni dei dischi venduti, non ce l’ho fatta”, ha poi proseguito.

“L’esaurimento nervoso mi ha proprio steso”, ha infine concluso durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Lei aveva sono 24 anni quando ha dovuto subire tutto questo stress. Un’età molto giovane e fragile, ma in cui la donna è sempre sembrata una tigre di fronte alle telecamere, nascondendo il suo malessere.