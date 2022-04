Luca Argentero in una nuova serie, le reazioni dei fan | Flop o successo come Doc?

La nuova serie di Disney+ è appena uscita e tra i protagonisti spicca l’amato attore. Riuscirà a replicare lo stesso successo ottenuto con Doc – Nelle tue mani?

Luca Argentero è ormai uno degli attori italiani più amati dal pubblico. Protagonista della serie Doc – Nelle tue mani, è sempre impegnato in più progetti legati al piccolo e grande schermo.

Nelle scorse ore è uscita una nuova serie, disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+. Si tratta dell’adattamento di un film che, nel 2001, ha riscosso un ottimo successo: Le fate ignoranti. Tra i protagonisti spicca anche il celebe attore.

Chi è Luca Argentero

Nato a Torino nel 1978, Luca Argentero è salito alla ribalta grazie al Grande Fratello, reality al quale ha partecipato nel 2003 classificandosi al terzo posto. Dopo l’esperienza, ha iniziato a lavorare come modello e ad essere invitato come ospite in diverse trasmissioni televisive.

Col passare del tempo ha dimostrato di avere un grande talento nella recitazione. Il suo debutto come attore risale al 2005, anno in cui ha recitato nella serie Carabinieri. L’anno successivo ha preso parte al film A casa nostra.

La sua carriera presto ha preso il via. Argentero, infatti, ha recitato in numerosi film (tra cui Solo un padre, Diverso da chi?, Un boss in salotto, Noi e la Giulia e Come un gatto in tangenziale) e serie televisive (come La baronessa di Carini, Tiberio Mitri – Il campione e la miss e Ragion di Stato).

Ha avuto anche esperienze come doppiatore e produttore ed è stato selezionato per partecipare a diversi videoclip di artisti del calibro di Neffa, Francesca Michielin e Giorgia.

Il nuovo progetto dell’attore

A partire dal 2020 la sua notorietà è aumentata ulteriormente. Argentero, infatti, è entrato nel cast della serie Doc – Nelle tue mani, nella quale interpreta il protagonista Andrea Fanti. Le prime due stagioni hanno avuto molto successo e, recentemente, gli autori e lo stesso attore hanno rivelato che uscirà una nuova stagione.

Nel frattempo, potremo seguirlo in Le fate ignoranti, una delle prime serie italiane ad essere prodotte da Disney+. Questa è un adattamento contemporaneo del celebre film uscito nel 2001.

Nel cast ci saranno altri attori molto amati dal pubblico, tra i quali Edoardo Scarpetta, Ambra Angiolini, Paola Minaccioni e Carla Signoris. Inoltre ci sarà Serra Yilmaz, attrice di origini turca, musa del regista Ferzan Özpetek che tornerà ad interpretare il ruolo che aveva nel film a distanza di 20 anni.

Il film, all’epoca, è stato un vero successo e per questo motivo sono tante le persone scettiche di fronte alla serie, temendo che lo possa “rovinare”.

In molti, però, hanno già visto i primi episodi esprimendo il loro apprezzamento. La serie, al momento, è appena uscita e dovremo aspettare per vedere se l’attore riuscirà a replicare il successo ottenuto con Doc.