Mara Maionchi, il racconto del dramma: “Un’esperienza che lascia un grande segno..”

Amata dal pubblico per il suo carattere diretto e la sua simpatia, Mara Maionchi ha lottato contro un grave male, riuscendo a mantenere l’ironia che la contraddistingue.

Mara Maionchi ha conquistato i telespettatori grazie alla sua personalità: diretta, ironica e senza peli sulla lingua.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei più celebri artisti italiani ed è diventata un volto della televisione molto amato, in particolare per la sua partecipazione a trasmissioni quali X Factor e Italia’s Got Talent.

Il successo: dalle case discografiche alla televisione

Mara Maionchi si è avvicinata al settore della discografia negli anni Sessanta. Dopo aver abbandonato gli studi ed aver avuto le sue prime esperienze lavorative, nel 1967 ha cominciato a lavorare per la casa discografica Ariston Records. Fin dagli inizi, ha collaborato con cantanti destinati a lasciare il segno nel mondo della musica, come Ornella Vanoni e Mino Reitano.

Successivamente è passata alla Numero Uno, etichetta fondata da Mogol e Lucio Battisti, dove ha lavorato come addetta stampa. Nel 1975 si è spostata alla Dischi Ricordi, con il ruolo di responsabile editoriale. In questo periodo ha scoperto Gianna Nannini ed ha iniziato a collaborare con Eduardo De Crescenzo.

Dopo essersi sposata con il compagno, il paroliere e produttore discografico Alberto Salerno, hanno fondato insieme un’etichetta, la Nisa (in omaggio al padre di Alberto, l’artista Nicola Salerno). Alla Nisa ha fatto seguito un’altra etichetta indipendente, fondata nel 2006, dal nome Non ho l’età.

Nel 2008, Mara ha ricevuto la proposta che avrebbe segnato un punto di svolta nella sua carriera: diventare giudice del talent show X Factor. Presto ha raggiunto la notorietà e si è affermata come personaggio televisivo. Ha poi preso parte ad altri importanti trasmissioni tra cui Let’s dance, Amici di Maria De Filippi, Italia’s Got Talent e LOL – chi ride è fuori.

La rivelazione sulla malattia

Ormai ci siamo abituati alle sue uscite poco ortodosse, che riescono sempre a strappare una risata al pubblico. Ma l’ironia della Maionchi è in grado di nascondere anche terribili drammi. La stessa produttrice, nel corso di un’intervista a Radio Cusano Campus, ha rivelato di aver superato una terribile malattia.

“È stata un’esperienza che non è stata certo smagliante e che dentro di te lascia un grande segno” ha spiegato, raccontando del cancro al seno che l’ha colpita qualche tempo fa.

Il peggio ormai è passato ma lo stesso non si può dire per la preoccupazione. Parlando della patologia, ha affermato: “Il cancro è una malattia sempre oscura, non sai mai se si ripropone, come si ripropone, cosa accadrà“.

Mara ha scoperto di avere un tumore praticamente per caso. Il suo racconto ha dell’incredibile: “L’ho scoperto grazie a un sogno particolare che ho fatto” ha dichiarato. Il sogno è stato come un monito, che l’ha portata a chiamare subito l’oncologo.

Infine, ha spiegato qual è la sua tecnica per riuscire ad affrontare le difficoltà. Tutto si basa sull’ironia, sulla capacità di sorridere anche nei momenti peggiori: “L’ironia aiuta a vivere” ha dichiarato.