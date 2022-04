Sarà possibile organizzare la solita “scampagnata” per Pasqua e Pasquetta? Ecco che tempo farà

Insomma, potremo sì o no pensare arrostire la carne alla brace, magari in giardino, e gustarla seduti su una sedia a sdraio?

Per antonomasia, la Pasquetta è, per gli italiani, un vero e proprio antipasto di quelle che saranno poi le vacanze estive. Molti programmano il classico week end in viaggio. Mentre i più tradizionalisti non rinunciano alla gita fuori porta nel Lunedì dell’Angelo. Ma, in entrambi i casi, occorre tenere bene d’occhio le condizioni climatiche. Ecco che tempo avremo il 18 aprile.

A influenzare il tempo che avremo nel giorno di Pasquetta saranno, soprattutto, i due cicloni che si trovano al momento rispettivamente su Algeria e Turchia: secondo le previsioni meteo, quello turco non interesserà l’Italia, mentre il primo potrebbe guastare un po’ il tempo per le festività pasquali, in particolare al Sud.

Mentre il Nord potrebbe essere a sua volta interessato da un terzo ciclone: quello che, attualmente si trova tra Norvegia e Finlandia. Si tratta di un’ondulazione della corrente a getto polare, la corrente dei venti in quota intorno ai 9.000 metri, favorisce l’approfondimento di un ciclone colmo di aria fredda. Ma in che modo questi cicloni potrebbero influenzare il meteo sull’Italia nei giorni di Pasqua e Pasquetta?

Intanto c’è da dire che, soprattutto il ciclone che viene dal Nord potrebbe giungere nel nostro Paese tra sabato e domenica. Quindi, niente paura fino a venerdì.

Il tempo a Pasquetta

Fino a quel giorno, infatti, il tempo sarà in prevalenza soleggiato e decisamente caldo con punte di 28 C, anche in Piemonte e nei fondovalle alpini. Ma per il weekend in senso stretto, i meteorologi prevedono fasi più instabili. A essere interessato, quindi, è precisamente il periodo pasquale. Anche se qualcuno è più ottimista e sostiene che le vere perturbazioni arriveranno da martedì in poi.

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, peraltro, viene paventata la presenza di forti venti, che potrebbero sporcare di sabbia le nostre automobili.

Insomma, potremo sì o no pensare arrostire la carne alla brace, magari in giardino, e gustarla seduti su una sedia a sdraio? Sembrerebbe di sì. Forse non ci sarà un sole così intenso, ma non dovrebbe piovere. Il rischio, come detto, è quello del forte vento. Da sabato infatti è prevista aria più fredda, sia al Nord, che al Sud. Ma niente rischio pioggia, se non per qualche sparuta eccezione.

Sabato qualche rovescio o temporale sparso interesserà le regioni del Nord. Occasionali piovaschi anche al Sud e sull’Appennino ma non mancheranno pure parentesi assolate. A Pasqua invece sole prevalente al Nord e in larga parte anche al Centro, pur con isolati piovaschi non esclusi su quest’ultimo settore. Tempo più imbronciato invece al Sud tra sole, nuvole sparse e occasionali acquazzoni. La Pasquetta infine si prospetta in larga parte soleggiata.

Il tempo instabile non dovrebbe portare a precipitazioni importanti, che, invece, dovrebbero arrivare da martedì in poi.

Per la gioia degli agricoltori, fiaccati dalla siccità delle ultime settimane. Vedete? C’è sempre il lato positivo…