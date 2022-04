Aida Yespica, come lasciare senza fiato | Semplicemente sensualissima

Postando alcune foto per pubblicizzare alcuni prodotti di bellezza, la nostra splendida Aida, infatti, si mostra in una maniera esagerata

Una bellezza senza confini. Se poi la associamo a una sensualità innata e che, anzi, viene, giorno dopo giorno, alimentata, ecco il risultato Aida Yespica. Le ultime foto pubblicate sul proprio profilo Instagram non possono non lasciare a bocca aperta. E, in effetti, così è! Per noi e per tutti i suoi tantissimi followers.

Quest’anno compirà 40 anni. Ma Aida Yespica è sempre più bella, sempre più sexy. Con il suo fisico statuario, le sue forme generose e i suoi tratti latini. Anche uno dei suoi ultimi post su Instagram, dove è seguitissima, sta facendo impazzire i followers. Con oltre 13mila, tra like e interazioni.

Venezuelana, ma le maggiori fortune le ha fatte nel nostro Paese, in Italia. Aida Yespica è attiva nel mondo dello spettacolo anche in Spagna e negli Stati Uniti. Oltre che in Venezuela, suo luogo di nascita. La sua carriera inizia nel 2002 con la partecipazione a Miss Venezuela. Ma è il 2003, con il trasferimento a Milano, l’anno in cui si inizia a far sul serio. In quegli anni appare in diverse trasmissioni televisive e spot pubblicitari. A colpire, evidentemente, è la sua avvenenza.

La ricordiamo in “Bulldozer” e “Lucignolo”. Ma anche in “Chiambretti Night”, per ben sei anni. Quelli sono gli anni di maggiore successo, anche con il film “Natale in crociera” di Neri Parenti, del 2007. Per lei anche diverse partecipazioni ai reality show. Per due volte a “L’Isola dei Famosi” e una volta al “Grande Fratello Vip”.

Fidanzata dal 2007 al 2009 con il calciatore Matteo Ferrari. Nel luglio 2012 si è sposata a Las Vegas con Leonardo Gonzales, un avvocato venezuelano: questo matrimonio è terminato nel febbraio 2013.

Ma nel marzo 2013, dopo aver ottenuto la separazione legale da Gonzales, si è fidanzata con il finanziere Roger Jenkins, dal quale si è lasciata nel 2016.

Aida Yespica: sensualità senza confini

Un vero e proprio colpo al cuore per i tanti fan, questa notizia. Sono tanti, infatti, gli uomini che darebbero qualsiasi cosa per lei. Aida Yespica è una delle donne più desiderate dello spettacolo italiano. E in uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram, non si smentisce affatto, anzi!

Postando alcune foto per pubblicizzare alcuni prodotti di bellezza, la nostra splendida Aida, infatti, si mostra avvolta in un accappatoio bianco, da cui, comunque, si riescono a scorgere le sue generose forme, soprattutto del seno.

Anche i capelli sono avvolti in una asciugamano bianca, a mo’ di turbante. E tutto questo, aumenta la sua sensualità. E poi, come non soffermarsi sullo sguardo sexy e sul rossetto color rosso fuoco… Irresistibile, Aida Yespica. Come sempre!