Chiara Ferragni, praticamente nuda al parco | Il vestito è totalmente trasparente

Chiara e Fedez stanno cercando di uscire dal terribile periodo che li ha travolti. L’intervento per il tumore del cantante è alle spalle e Chiara si prende qualche momento di meritato riposo. Ma questa volta l’outfit ci sembra un po’ azzardato.

Sono tornati i sorrisi in casa Ferragnez. Chiara non smette di condividere storie che ritraggono la bella famiglia tutta unita. La loro sembra una famiglia normale, ma ovviamente non lo è.

Chiara Ferragni, moglie, mamma e imprenditrice dal successo stratosferico

La Ferragni, che tiene a mostrarsi come una mamma intenta a dedicarsi ai bambini e alla famiglia è, in realtà, un’imprenditrice di successo che ha creato quasi dal nulla un impero economico.

Le collaborazioni del brand “The Blond Salad”, di proprietà della Ferragni sono con i nomi più importanti del panorama internazionale: Bulgari, Versace, Louis Vuitton, Nike… La lista è praticamente infinita e non si fa fatica a crederlo.

Chi non sarebbe interessato a far pubblicizzare i propri prodotti dalla regina delle influencer? Colei che ha praticamente inventato la professione del nuovo millennio? Il suo profilo Instagram fa numeri da capogiro. Sono circa 23 milioni le persone che quotidianamente seguono i contenuti di Chiara. Ogni suo post vale decine di migliaia di Euro. Praticamente ogni cosa che tocca si trasforma in oro!

Chiara, però, si mostra una donna attenta anche alla sua famiglia. Non perde occasione per passare giornate intere vicino ai suoi due bellissimi bambini: Leone e Vittoria. Spesso appare sui social accanto a loro. Li porta molto frequentemente con sé e quasi ogni giorno dedica loro del tempo per portarli al parco come ogni mamma farebbe.

Il post che, come sempre, divide la rete

Oggi però ha condiviso uno scatto che, come tanti dei suoi, ha destato scalpore e ha infiammato i followers. Molto spesso, infatti la Ferragni cerca di stupire chi la segue con foto molto piccanti. La rete puntualmente si divide e c’è chi la apprezza in tutto e chi non perde occasione per darle addosso.

L’abito che indossa al parco è una retina nera che ovviamente non riesce a coprire le sua nudità. E’ ritratta di schiena e il lato B (senza intimo?) è in evidenza. C’è anche l’immancabile prodotto da pubblicizzare, che in questo caso è lo zainetto del famosissimo brand francese.

Ecco arrivare gli immancabili haters che sembrano trascorrere il loro tempo per attaccare via web tutte le star nazionali ed internazionali. L’accusa che le si muove più frequentemente è quella di indossare outfit decisamente poco consoni al suo ruolo di moglie e mamma.

Lei non ci fa caso e continua nelle sue campagne provocatorie volte proprio a sconfiggere ogni forma di pregiudizio.