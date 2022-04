Massimo Boldi, avete mai visto il fratello? Sono due tipi completamente diversi

E’ il nostro Max Cipollino a mostrarci la foto del fratello. Ma fate mente locale, forse l’avete già visto da qualche parte…

Il suo personaggio più famoso è quello di Max Cipollino. Ormai sono sostanzialmente la stessa persona. Un vero e proprio alter ego di Massimo Boldi. Eppure il popolare comico e attore ha un altro “doppio”. Avete mai visto il fratello? Non si somigliano affatto!

Per più di vent’anni in coppia con Christian De Sica, deve uno dei suoi soprannomi – Cipollino – a Max Cipollino, uno dei suoi personaggi comici più datati e più noti. Come tutti i comici che hanno iniziato la propria carriera negli anni ’70, Massimo Boldi inizia come cabarettista e musicista. E’ infatti un appassionato della batteria che ha suonato, soprattutto in età giovanile, sui palchi.

Ma il successo arriva negli anni ’80 con un numero infinito di film. Da “Fracchia la belva umana” a “Eccezziunale… veramente” e poi “Il ragazzo di campagna”. Recita in coppia con alcuni degli attori più iconici della comicità italiana. Da Paolo Villaggio, passando per Diego Abatantuono, arrivando quindi a Renato Pozzetto.

Ma è, ovviamente, con Christian De Sica che forma uno dei sodalizi più longevi e di successo della comicità tricolore. Numerosissimi i film realizzati in coppia, soprattutto del genere “cinepanettone”, che per anni ha impazzato nel nostro Paese. Facendo boom di incassi.

Diretti soprattutto da Neri Parenti e Carlo Vanzina. La coppia con De Sica, per diversi anni, si sfaldò. Ma poi, chiariti alcuni dissidi, i due hanno ricominciato a recitare insieme.

Oggi 76enne, nella sua carriera televisiva, Massimo Boldi ha inoltre vinto 11 Telegatti.

Il fratello di Massimo Boldi

La sua è una carriera molto importante. Ma questo non significa che il nostro Massimo Boldi non abbia dimenticato le proprie origini e la propria famiglia. Attivo, attivissimo sui social.

Sempre sorridente e facendoci ridere. Come fa da diversi lustri ormai. Ed è proprio lui, tramite il suo profilo Instagram, a rivelarci di avere un fratello. E ce lo fa pure vedere!

Lui si chiama Claudio e, se fate mente locale, lo avete anche già visto. Non è un attore professionista, ma Claudio Boldi ha recitato in alcuni film insieme al fratello Massimo a metà degli anni ’80: “I pompieri” (1985), “Il tenente dei carabinieri” (1986), “Grandi magazzini” (1986) e “Scuola di ladri parte seconda” (1987).

Ed eccolo, quindi, nella foto pubblicata dal fratello Massimo su Instagram. Ecco il fratello, Claudio Boldi e la moglie in una bellissima nave da crociera. Non si somigliano affatto, vero?