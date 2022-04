Pasqua, le tradizioni più particolari al mondo | Paese che vai, usanza che trovi!

La Pasqua è alle porte, ma non dare spazio solo a quello che hai sotto il naso. Esistono tradizioni che forse non sai manco che esistano, scopriamole insieme.

Pasqua, una festività amatissima e conosciutissima in tutto il mondo. Non solo un periodo speciale dal punto di vista religioso, dato che anche chi non predica alcuna religione non vede l’ora di festeggiare giorni così tanto speciali.

Ma al di là del cibo in tavola e di tutto quello rappresentato dalla Pasqua, le tradizioni non sono tutte uguali. Come in ogni cosa, infatti, può capitare di trovare in giro per il mondo molte usanze diverse fra loro. Quelle selezionate da eDreams, ad esempio, sono davvero particolari.

Pasqua, le usanze più particolari: le avete mai viste?

Pasqua, le usanze più particolari della festività che fra pochi giorni verrà onorata da milioni di persone sono davvero singolari. Siete curiosi?

I PASQUALI A BORMIO: siamo nei molti lombardi della Valtellina, precisamente a Bormio. Qui troviamo i Pasquali, una tradizione viva ancora oggi e che esiste dal medioevo. Sono delle elaborate portantine a tema religioso, costruite dai giovani del paese nei mesi invernali e pronte per essere portate in spalla la domenica di Pasqua in una colorata sfilata per le via del paese. La loro costruzione richiede impegno ed abilità artigianale.

La manifestazione è resa ancora più suggestiva dalla partecipazione di bambini, famiglie e non solo, tutti vestiti con costumi tradizionali. I Pasquali restano in esposizione in piazza del Kuerc fino al lunedì di Pasquetta, dopo una manifestazione davvero particolare.