Rudy Zerbi, realizza il sogno di quel bambino che è stato | Ecco cosa l’ha reso felice

Rudy Zerbi é un apprezzatissimo personaggio televisivo che con quell’aria scanzonata, in questo periodo diverte tutti come giudice di Amici di Maria De Filippi. Rudy appare sempre come eterno ragazzo che sa godere delle gioie della vita. Ecco l’ultima esperienza che ha vissuto con gli occhi di un bambino.

Rudy Zerbi è conosciuto da tutti grazie all’aiuto di Maria De Filippi che lo ha voluto in molti suoi programmi nel ruolo di giudice e docente. Ma la sua carriera è iniziata da lontano nel mondo della musica.

La sua carriera da DJ ad Amici, passando per la Sony

La sua passione è sempre stata quella della musica e fin da ragazzo muove i suoi primi passi come disc-jockey prima di diventare un celeberrimo talent scout e dirigente della Sony Music. La sua maestria nel campo gli permette di arrivare velocemente ai vertici del colosso musicale e in poco tempo diventa presidente della Sony. Il suo ruolo di spicco lo porta più volte a presenziare in diverse trasmissioni televisive.

Maria De Filippi nota immediatamente il talento di Rudy e lo ingaggia subito come giudice esterno. Maria cerca di sfruttare l’irresistibile simpatia di Rudy che sa essere un serio giudice, ma al tempo stesso un divertentissimo intrattenitore. Nel tempo Zerbi passa da giudice a docente e conquista la cattedra di canto.

E’ sicuramente uno dei professori più amati della scuola, ma anche uno dei più severi. Prende spesso decisioni irreversibili anche ai danni dei suoi più cari alunni.

Rudy, un papà che sa come far divertire i suoi figli

La sua vita privata è molto intricata, basti pensare che scopre non più di 10 anni fa di essere il figlio del volto celebre della televisione, Davide Mengacci. Rudy inoltre ha quattro figli maschi. I primi due, Tommaso e Luca sono nati dal matrimonio con la prima moglie. Ha avuto successivamente Edoardo con la sua ex compagna Carlotta e poi c’è Leo, che oggi ha sei anni ed è figlio di Rudy e Maria, la sua attuale fidanzata.

Zerbi sui social è molto attivo e si mostra anche un padre molto attento. I due figli più grandi sono ormai autonomi e indipendenti, ma molto spesso Rudy è accanto a ad Edoardo e Leo con i quali si diverte a passare moltissimi momenti delle sue giornate.

Nell’ultimo post su Instagram pubblica l’esperienza che ha voluto condividere proprio con i suoi due figli. È un sogno da bambino, come lui stesso dichiara, che si realizza.

E come dargli torto? Chi non avrebbe voluto passare almeno una notte su una casa sull’albero. Lui l’ha fatto e a giudicare dal suo sorriso ne è rimasto anche molto soddisfatto. Sembra un’atmosfera magica e tutto é come si può immaginare. Un ambiente fantastico dove trascorrere dei momenti felici insieme ai suoi figli.