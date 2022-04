Virginia Raffaele, tra il pubblico un ospite speciale si è emozionato | Lei protagonista assoluta dello spettacolo teatrale “Samusà”

Questo personaggio della storia dello spettacolo italiano è rimasto così colpito da dedicare un post Instagram alla brava Virginia

Chi è poco attento, l’ha “scoperta” solo con l’ultima edizione di “Lol – Chi ride è fuori”. Ma noi che invece siamo sempre sul pezzo, da tempo seguiamo Virginia Raffaele. Per questo non siamo affatto sorpresi dal suo grande successo. Per esempio, guardate chi c’era tra il pubblico del suo ultimo spettacolo… Uno dei cantautori più famosi della storia d’Italia!

Bravissima e simpaticissima. Ma anche bellissima. Questa è Virginia Raffaele. Grazie alle sue qualità è diventata, in questi anni, un personaggio televisivo tra i più apprezzati. Questo la rende anche molto seguita sui social network, dove è molto attiva.

Virginia Raffaele nasce a Roma da una famiglia circense di origini abruzzesi e calabresi. Il padre, infatti, è nativo di Soriano Calabro, nel Vibonese. Negli anni ’50 i suoi nonni fondarono il luna park dell’Eur a Roma, dove Virginia è praticamente cresciuta. Si diploma nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale diretta da Mariagiovanna Rosati Hansen e studia danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza.

Recente mente – l’abbiamo detto – è stata protagonista di “Lol – Chi ride è fuori”, ma i suoi esordi sono da rintracciare oltre un ventennio fa, ormai. Insieme a Lillo & Greg, inizialmente. Poi diventa inviata di “Quelli che il calcio” condotto da Simona Ventura. Simpaticissima e bellissima con le sue imitazioni.

E, infatti, può permettersi di imitare anche donne molto belle come Roberta Bruzzone, Maria Elena Boschi, Anna Oxa e Belen Rodriguez.

Gianni estasiato in mezzo al pubblico

Insomma, una carriera in grande ascesa. Quindi non siamo affatto sorpresi del successo che sta riscuotendo la bella e brava Virginia. Non è un caso che, tramite Instagram, venga celebrata da uno dei più grandi cantautori della storia d’Italia. I due posano insieme, sorridenti.

“Ho visto uno spettacolo teatrale dal titolo “Samusà”, con una straordinaria Virginia Raffaele. Protagonista assoluta, una mattatrice talentosa, energica, divertente, commovente, un vero prodigio. Sono rimasto a bocca aperta, entusiasta…”. A scriverlo è nientepopodimenochè, Gianni Morandi!

Ha bisogno di davvero poche presentazioni. 77enne, Gianni Morandi ha esordito, facendosi conoscere dal grande pubblico, all’inizio degli anni ’60. È considerato infatti una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Tra i suoi più grandi successi, ricordiamo, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, ma anche anche “Uno su mille”, “Bella signora”, “Banane e lamponi”, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” e “Andavo a 100 all’ora”.

Insomma, un artista di enorme livello. E Virginia Raffaele non può che essere piena d’orgoglio per averlo colpito favorevolmente.