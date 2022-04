Alberto Genovese, in vendita Terrazza Sentimento | Quanto vale l’attico degli orrori?

L’imprenditore accusato di violenze sessuali ai danni di una 18enne ha messo in vendita la celebre Terrazza Sentimento, l’attico nel quale organizzava i suoi prestigiosi festini e abusi.

Alberto Genovese, al momento, è agli arresti domiciliari presso una clinica nella quale sta seguendo un percorso di disintossicazione.

La vicenda sconvolgente e raccapricciante che lo vede protagonista risale al 2020. Il 10 ottobre una modella di 18 anni ha denunciato l’imprenditore, dopo essere stata drogata e violentata per ore e ore.

Il caso Alberto Genovese

Tutto è accaduto all’interno della famosa Terrazza Sentimento, il superattico che si affaccia sul Duomo di Milano nel quale Genovese era solito organizzare i suoi prestigiosi festini a base di alcol e droga.

L’accusa della vittima ha trovato conferma nelle indagini effettuate da parte della Squadra Mobile di Milano, che ha analizzato le registrazioni provenienti dalle telecamere di sorveglianza presenti nell’abitazione.

L’avvocato della modella, Luigi Liguori, ha chiesto di procedere con il sequestro conservativo di oltre 1 milione e mezzo sui conti dell’imprenditore.

La richiesta del legale è stata accompagnata da una motivazione presentata da quest’ultimo, legata alle condizioni della 18enne che ha subito le violenze di Genovese. I danni fisici riportati dalla modella si uniscono ai danni psicologici. Lo stupro che ha subito costituisce un trauma dal quale non potrebbe mai riprendersi.

Per questo motivo sono stati chiesti 1,5 milioni di euro all’imprenditore. Mentre la difesa di Genovese, che è supportato dagli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, ha optato per appena 130 mila euro.

Ma la vittima di 18 anni non è l’unica ad aver accusato l’imprenditore. A lei si è aggiunta una 23enne che ha denunciato Genovese dichiarando di essere stata stuprata a luglio 2020 dall’imprenditore e dalla sua fidanzata Sarah Borruso nel suo appartamento a Ibiza, Villa Lolita. In questo caso sono stati proposti 25 mila euro, senza trovare una risposta.

La vendita di Terrazza Sentimento

Al momento Genovese ha deciso di effettuare una manovra che non è stata assolutamente apprezzata da parte di Liguori. L’imprenditore ha versato 200 milioni di euro in un trust, dopo aver venduto le azioni di Prima Assicurazioni, che rappresenterebbe il suo patrimonio o almeno una cospicuo parte.

L’avvocato ha accusato l’imprenditore di aver preso questa decisione per poter salvare i suoi soldi. In questo modo, infatti, Genovese non dovrà garantire nessun risarcimento in caso venisse condannato.

L’imprenditore, inoltre, ha messo in vendita l’attico degli orrori. Il valore di Terrazza Sentimento si aggira tra 2 e 3 milioni di euro. Affacciato sul Duomo di Milano, l’appartamento ha una superficie di 300 metri quadrati con tanto di terrazza enorme e piscina.

Terrazza Sentimento è stata il teatro dei party organizzati dall’imprenditore ed ha sempre rappresentato un problema per i vicini a causa della musica alta e dei continui schiamazzi. Genovese ha già venduto un altro appartamento, più piccolo, situato nello stesso palazzo.