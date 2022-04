Giulia Salemi, la preoccupazione dei fan | Problemi di salute, dovrà sottoporsi a una risonanza

Giulia Salemi sta affrontando un periodo molto irrequieto. La conduttrice, nelle scorse ore, ha condiviso con i fan un’altra preoccupante notizia.

Quest’ultimo periodo è particolarmente irrequieto per la modella e conduttrice Giulia Salemi.

Infatti il piccolo Prince Valiant, il cagnolino di casa, ha avuto un brutto incidente e la Salemi ha dovuto passare la sera del suo compleanno in ospedale. Prince è stato poi portato a Cremona, da un chirurgo molto competente, che lo ha operato.

Ma non è finita qui: la madre della conduttrice, Farina Tehrani, in questi giorni ha scatenato una polemica con i fan dei Prelemi – soprannome usato per indicare la coppia formata dalla Salemi ed il suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli.

La donna, nel corso di una diretta Instagram, è finita col rivelare aspetti della vita lavorativa e sentimentale della figlia che lei avrebbe preferito mantenere privati. Così è stata accusata dai fan di Giulia e Pierpaolo di essere troppo invadente, scatenando una bufera online.

Ora i Prelemi devono affrontare un’altra avversità. Questa volta la situazione è ancora più grave perché si tratta di un problema di salute che sta causando non poche difficoltà.

I Prelemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP nel 2020. La prima, come già affermato, è una modella e conduttrice, seguitissima sui social, dove è molto attiva.

Ha esordito in televisione nel 2012, nella trasmissione Veline. L’anno successivo ha partecipato al reality show Sweet Sardinia, aggiudicandosi la vittoria. Dopo aver partecipato a Miss Italia (classificandosi terza), si è affermata come volto televisivo prendendo parte a diversi programmi.

Nel 2016 ha avuto la sua prima esperienza come conduttrice, con il programma Ridiculousness Italia. Mentre a partire dallo scorso anno è passata alla conduzione di GF VIP Party. Quest’anno ha debuttato anche in radio, durante il Festival di Sanremo, in veste di inviata.

Per quanto riguarda Pierpaolo Prelli, quest’ultimo è un ex velino di Striscia la Notizia. Successivamente è stata corteggiatore a Uomini & Donne e concorrente del Tale & Quale show. Al momento, è un ospite fisso di Domenica In.

L’allarmante notizia condivisa da Giulia Salemi

In queste ore, Giulia ha condiviso una notizia che ha decisamente preoccupato i fan. Pierpaolo, infatti, sta avendo dei problemi di salute dei quali non si conosce ancora la causa.

In questo ultimo periodo ha avuto diversi mancamenti e giramenti di testa. Come spiegato dalla conduttrice, il fidanzato dovrà effettuare una risonanza “per capire meglio il dolore che ha alla cervicale”. Il modello ha sottovalutato la situazione che ora sta precipitando, tanto da portarlo a farsi delle punture di Toradol.