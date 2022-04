Le celebrità che si conoscono dall’infanzia | Ecco quali sono le star amiche nella vita reale

Alcune delle celebrità più amate dal pubblico sono legate da una forte amicizia: ecco quali sono le star di Hollywood che si conoscono fin dall’infanzia.

Stringere un’amicizia sincera e leale non è semplice per nessuno e, per una celebrità, potrebbe essere ancora più dura trovare dei veri amici.

Ma esistono alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che si conoscono fin dall’infanzia e che sono uniti da uno splendido legame. In molti casi, la loro amicizia è arrivata a coinvolgere anche la sfera del lavoro, portandoli a realizzare dei progetti insieme.

Le celebrità legate da una forte amicizia

La prima coppia di amici di cui vi parleremo è formata da Leonardo Di Caprio e Tobey Maguire. Si conoscono fin dagli anni Ottanta: appassionati di recitazione, si sono incontrati per la prima volta ad un’audizione. Nel corso degli anni, tra i due attori si è instaurata un’ottima amicizia, fondata su una grande fiducia.

Di Caprio, nel corso di un’intervista, ha affermato: “Ogni singola scelta che ho fatto è stata discussa con lui e viceversa”. L’attore è sempre pronto per confrontarsi e supportare l’amico e lo stesso vale per Maguire. Inoltre, nel 2013, hanno recitato insieme nel film Il Grande Gatsby.

Anche Matt Damon e Ben Affleck si sono conosciuti all’inizio degli anni Ottanta. All’epoca Matt si è trasferito con la famiglia nello stesso quartiere di Ben e i due hanno stretto amicizia, diventando inseparabili ai tempi del liceo. Ad unirli, la passione per la recitazione.

All’inizio dell’università si sono persi di vista, per poi ritrovarsi dopo aver lasciato gli studi per dedicarsi alla carriera da attori. A metà degli anni Novanta hanno deciso di scrivere insieme il film che li ha portati alla notorietà: Will Hunting – Genio ribelle.

Il primo incontro tra Courtney Love e Drew Barrymore è avvenuto in un bagno. La prima aveva 19 anni mentre la Barrymore ne aveva appena 8 e si era nascosta per fumare. Le due sono sono diventate grandi amiche, infatti Courtney ha voluto Drew come madrina per la figlia, Frances Bean, avuta con Kurt Cobain.

Cameron Diaz e Snoop Dogg oggi sembrerebbero essersi allontanati ma le due celebrità si conoscono da tanti anni. Infatti, hanno frequentato lo stesso liceo, il Long Beach Polytechnic High School. Cameron Diaz, in un’intervista, ha rivelato anche di aver comprato della marijuana dal rapper.

Adam Levine e Jonah Hill, invece, hanno un legame così forte da considerarsi fratelli. I loro padri erano amici e, per questo motivo, i due si conoscono fin dalla giovinezza. Al liceo hanno addirittura fondato una band, i Kara’s Flower. Qualche anno più tardi, Adam ha chiesto a Jonah di celebrare le sue nozze insieme a Behati Prinsloo.

Lo stesso vale per Kate Hudson e Liv Tyler: i loro genitori, celebri nel mondo dello spettacolo, erano amici e le due attrici si conoscono fin da quanto erano bambine. Al liceo hanno frequentato la Crossroads School of Art & Sciences e sono diventate inseparabili. Dopo qualche anno, hanno lavorato insieme sul set recitando nel film Il Dr T. e le donne.

Anche Justin Timberlake e Ryan Gosling si conoscono dall’infanzia. I due hanno preso parte al Mickey Mouse Club da bambini, stringendo amicizia, e si sono anche ritrovati a vivere insieme. Infatti, la madre dell’attore si è dovuta trasferire in Canada per un breve periodo, lasciandolo in casa Timberlake.