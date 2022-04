David Beckham, come non lo avete mai visto | Non crederete ai vostri occhi

In questi giorni é stato impegnatissimo con le nozze del suo primogenito Brooklyn. L’ex calciatore entra di diritto tra i suoceri più sexy del mondo, ma ora si mostra su Instagram in una veste davvero irriconoscibile. In occasione della Pasqua pubblica un video a tema, che fa impazzire tutti i suoi followers.

David Beckham è sicuramente uno dei sex symbol più seguiti di tutto il mondo. In questi giorni sono uscite le foto ufficiali del matrimonio di suo figlio Brooklyn con Nicola Peltz. La location è da fiaba, una villa sul mare che ha incorniciato le nozze dell’anno.

David si fatto ritrarre insieme ai tre figli maschi, Brooklyn che oggi ha 23 anni, Cruz di 19 anni e il teenager Romeo di appena 16 anni. È una gara a chi è più bello e affascinante, ma il papà, anche se già 46 enne, si conferma l’uomo più sexy del mondo come la rivista People aveva dichiarato già nel 2015.

David e Victoria, una coppia felice nonostante le malelingue

Ma David Beckham non è un obiettivo raggiungibile per nessuna delle sue fans. Oltre ad essere una star a livelli mondiali, è felicemente sposato con la sua bella Victoria, ex componente delle Spice Girls. I due si sono sposati in una cerimonia sfarzosa nel castello di Dublino quasi 25 anni fa, dopo poco la nascita del loro primogenito Brooklyn.

La coppia è stata molto spesso messa a dura prova da insistenti voci di tradimenti soprattutto dalla parte di David. Victoria, con il tipico aplomb inglese, ha risposto con distacco alle numerose accuse. Ha dichiarato più volte di non aver creduto mai a nessun pettegolezzo proveniente dalle presunte amanti.

In occasione dei preparativi del matrimonio di Brooklyn, David e Victoria si sono mostrati più in sintonia che mai. Sono apparsi come due fidanzatini alle prime uscite e si sono fatti ritrarre spesso mano nella mano. Oltre ai figli maschi, Davide Victoria hanno avuto Harper Seven, oggi 10 anni, che nelle nozze del fratello avrà il compito importantissimo della damigella d’onore.

Il video pasquale che ha fatto “innamorare” i suoi followers

David, in questi giorni, nonostante il trambusto per il matrimonio, ha avuto il tempo di dedicarsi ai preparativi delle feste Pasquali. Come da tradizione, in un recente video che ha pubblicato, appare accanto al coniglietto protagonista di queste celebrazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham)

Ma l’animaletto non è come tutti potrebbero pensare di cioccolato, ma é un dolce coniglietto in carne ed ossa intento a scambiare effusioni con David. Sì, infatti l’ex calciatore si diverte ad interagire con l’animaletto condividendo addirittura una carota. E’ il suo modo di augurare la Pasqua a tutti i suoi fan che hanno mostrato sui social infiniti apprezzamenti.